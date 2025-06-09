Атака по Украине 9 июня: Польша поднимала военную авиацию

Истребители / © Associated Press

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Сегодня утром Польша поднимала в воздух военную авиацию на фоне российских ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Республики Польша в соцсети X.

«Из-за интенсивного воздушного нападения Российской Федерации на территорию Украины, польские и самолеты союзников начали действовать в польском воздушном пространстве с утра», — говорится в сообщении.

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Польские военные подчеркнули, что остаются в постоянной готовности реагировать на любые угрозы, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность государства или безопасность его граждан.

Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупационные войска атаковали Ровенскую область десятками «Шахедов» и ракет, что стало самым масштабным ударом по региону за все время полномасштабного вторжения.

Воздушные силы ВСУ в течение ночи неоднократно предупреждали о крылатых ракетах, летевших в сторону Ровно и Дубно, а СМИ сообщали о взрывах, которые были слышны в областном центре.