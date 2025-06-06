Массированная атака на Украину: Игнат предупредил о новой тактике врага

Последствия атаки на Киев 6 июня / © Укрінформ

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Во время массированного удара по Украине в ночь на 6 июня россияне применили 407 БпЛА и шесть баллистических ракет. Так противник перегружает ПВО, запуская воздушные цели по разным направлениям.

Об этом сказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Летит очень большое количество средств воздушного нападения. Каждый день мы бьем рекорды по количеству применяемых средств воздушного приступа. Сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, ну и тоже большое количество ударных БПЛА», — сообщил он.

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Юрий Игнат также сообщил, что большинство баллистических ракет были уничтожены.

Предварительно это до 30 ракет, а также более 200 ударных беспилотников.

«Работали сегодня силы обороны чрезвычайно напряженно», — сказал он.

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Большинство БПЛА следовало с севера Украины.

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Это Сумская, Харьковская, Черниговская области. Вся масса этих БПЛА пошла сегодня таким ползучим наступлением в западные регионы нашего государства», — сообщил Игнат.

Во время следования дронов по маршруту они уничтожались противовоздушной обороной Украины. В частности, были привлечены ракетные подразделения, системы РЭБ, авиация, особенно западные самолеты.

«Это F-16 „Мираж“ отрабатывает довольно эффективно. Поэтому есть мощный результат. Хочу еще раз подчеркнуть, что до 200 БПЛА уничтожены полицейскими средствами. Еще 167 локационно потеряно. Официальную информацию обнародуем», — добавил он.

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«Было выпущено стратегической авиацией около 36 крылатых ракет, по предварительным данным, выпущенным из самолетов Ту-95, Ту-160 из Саратовской области, над Каспийским морем. Поэтому говорить о том, что они не могут наносить удары, пока нельзя, но потенциал их существенно Служба безопасности Украины снизила», — добавил Игнат.

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Юрий Игнат отметил новую тактику врага относительно массированных атак по Украине.

«Противник перегружает систему противовоздушной обороны, применяет большое количество дронов-имитаторов для того, чтобы усложнить воздушную обстановку силами обороны, но привлекаются у нас все доступные нам способы противовоздушной обороны в целом», — объяснил Игнат.

По его словам, сегодня, 6 июня, украинские силы ПВО показали действительно высокий результат сбивания как крылатых ракет, так и ударных дронов.

Отметим, что ранее речь шла о реакции президента РФ Владимира Путина на спецоперацию СБУ «Паутина», а также потенциал вражеского военного комплекса после столь мощного удара по его авиабазам военного назначения. Даже президент США Дональд Трамп признал, что Путин получил сильный удар и готовится к очередной атаке по Украине.

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Напомним, в ночь на 6 июня над Украиной летали сотни «Шахедов», часть из которых атаковала Киев, Чернигов, Полтавщину и т.д. Запуски баллистических ракет также фиксировались в сторону Харькова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Канева.

Также в ночь на 6 июня россияне атаковали Тернополь ударными БПЛА и ракетами.

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