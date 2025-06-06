Война в Украине / © Associated Press

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Российская армия активизировала боевые действия на Сумском направлении. Захватчики пытаются расширить плацдарм на пограничные, проводя интенсивные пехотные штурмы.

Об этом в эфире рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, враг не использует тяжелую технику, а действует силами малых штурмовых групп.

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«И, к сожалению, видим, что враг расширяет фактически такой плацдарм. Несмотря на то, что противник терпит большие потери — ежедневно это десятки убитыми и ранеными — он не учитывает свои потери. И продолжает направлять солдат к нашей границе, чтобы попытаться перебросить зону боев на территорию нашей страны», — сообщил Демченко.

По его словам, цель захватчиков — проникновение вглубь украинской территории и попытка сместить линию боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские войска ведут интенсивные обстрелы Сумской области, в том числе с применением авиации.

Мы ранее информировали, что у российских захватчиков есть продвижение в Сумской области за счет преимущества в количестве живой силы и постоянных штурмов. Ситуация очень динамичная.

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