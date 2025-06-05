- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Военный эксперт разоблачил информационную операцию РФ на Сумщине: подробности
Эксперт призвал не поддаваться враждебным нарративам и ориентироваться на официальные сводки Генштаба, где четко видны основные направления боев.
Паника по отношению к Сумщине искусственно нагнетается и не соответствует действительности.
Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 заявил военный обозреватель Василий Пехньо.
По его словам, информационная атака вокруг обстрелов Сум и продвижение россиян — часть враждебной стратегии.
«Мне кажется, вот эта вот разгоняемая паника, в частности по Сумщине, она спровоцирована противником», — подчеркнул эксперт.
Пехне объяснил, что применение реактивных систем залпового огня по Сумам возможно и без продвижения россиян вглубь. Это делалось и раньше, значит пугать этим сейчас — намеренное создание панического настроения.
Обозреватель также привел несостоявшиеся примеры других фейковых «катастроф»: «300 лодок на Херсон», «страшное оружие Орешник», или «наступление на Днепропетровщину».
«Весь этот информационный шум направлен на отвлечение внимания от реального фронта — Донбасса, где продолжается 80% боевых столкновений», — подчеркнул Пехньо.
Напомним, по словам Станислава Бунятова, известного под позывным «Осман», в Сумской области кафиры быстро продвигаются, потому что среди подразделений и структур Украины нет слаженного действия.
«Это может звучать смешно, но нас губит то, что далеко не все командиры бригад на направлениях искренне озабочены продвижением россиян на своих участках и не „вылезают из кожи“, а просто выполняют работу по течению», — отметил он.