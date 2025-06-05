ВСУ на фронте

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Паника по отношению к Сумщине искусственно нагнетается и не соответствует действительности.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 заявил военный обозреватель Василий Пехньо.

По его словам, информационная атака вокруг обстрелов Сум и продвижение россиян — часть враждебной стратегии.

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«Мне кажется, вот эта вот разгоняемая паника, в частности по Сумщине, она спровоцирована противником», — подчеркнул эксперт.

Пехне объяснил, что применение реактивных систем залпового огня по Сумам возможно и без продвижения россиян вглубь. Это делалось и раньше, значит пугать этим сейчас — намеренное создание панического настроения.

Обозреватель также привел несостоявшиеся примеры других фейковых «катастроф»: «300 лодок на Херсон», «страшное оружие Орешник», или «наступление на Днепропетровщину».

«Весь этот информационный шум направлен на отвлечение внимания от реального фронта — Донбасса, где продолжается 80% боевых столкновений», — подчеркнул Пехньо.

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Напомним, по словам Станислава Бунятова, известного под позывным «Осман», в Сумской области кафиры быстро продвигаются, потому что среди подразделений и структур Украины нет слаженного действия.

«Это может звучать смешно, но нас губит то, что далеко не все командиры бригад на направлениях искренне озабочены продвижением россиян на своих участках и не „вылезают из кожи“, а просто выполняют работу по течению», — отметил он.