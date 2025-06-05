Військовий експерт викрив інформаційну операцію РФ на Сумщині: подробиці

ЗСУ на фронті

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Паніка щодо Сумщини штучно нагнітається і не відповідає дійсності.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 заявив військовий оглядач Василь Пехньо.

За його словами, інформаційна атака навколо обстрілів Сум і просування росіян — частина ворожої стратегії.

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«Мені здається, ось ця от паніка, яка розганяється, зокрема по Сумщині, вона спровокована противником», — підкреслив експерт.

Пехньо пояснив, що застосування реактивних систем залпового вогню по Сумах можливе і без просування росіян углиб. Це робилося і раніше, отже, лякати цим зараз — навмисне створення панічного настрою.

Оглядач також навів приклади інших фейкових «катастроф», які не справдилися: «300 човнів на Херсон», «страшна зброя Орєшник», чи «наступ на Дніпропетровщину».

«Весь цей інформаційний шум спрямований на відволікання уваги від реального фронту — Донбасу, де триває 80% бойових зіткнень», — наголосив Пехньо.

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Нагадаємо, за словами Станіслава Бунятова, відомого під позивним «Осман», на Сумщині окупанти швидко просуваються, тому що серед підрозділів та структур України немає злагодженої дії.

«Це може звучати смішно, але нас губить те, що далеко не всі командири бригад на напрямках щиро переймаються просуванням росіян на своїх ділянках і не „вилазять зі шкіри“, а просто виконують роботу за течією», — зазначив він.