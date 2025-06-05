Українська спецоперація "Павутина": стало відомо про реакцію Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі пригрозили Україні відповіддю на операцію “Павутина”, під час якої було уражено чотири російські військові аеродроми.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

Представник Кремля також підтвердив те, що Володимир Путін справді під час розмови телефоном сказав президенту США Дональду Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах.

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Зі слів Пєскова, відповідь Росії на українські удари по аеродромах “буде тоді і такою, як вважають за доцільне військові”.

Окрім того, в Кремлі поскаржилися на те, що, мовляв, “воліли б на міжнародному рівні почути жорстке засудження” атаки України.

Реакція світу на “Павутину”

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що потужна атака українських БпЛа на аеродроми стратегічної авіації Росії 1 червня нібито підвищила ризик ескалації конфлікту. Однак США намагаються цьому запобігти.

Тим часом американський сенатор Річард Блументаль прирівняв операцію "Павутина" до ліквідації бен Ладена. Ця атака, наголошує політик, спростовує хибну думку про нібито програш України у війні.

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Високо оцінила операцію "Павутина" розвідка Ізраїлю Моссад, яку вважають однією з найефективніших у світі. З їхніх слів, “це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів”.

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що агресорка РФ використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах — варто взяти це до уваги. Втім, віг відмовився оцінювати, як “Павутина” може вплинути на перебіг розв'язаної війни, оскільки "це не завжди корисно".

У Китаї заявили, що нібито дотримуються «чіткої та послідовної» позиції щодо війни Росії проти України та закликає до її деескалації.