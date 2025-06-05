Трамп має особливу ворожість до Зеленського: у NYT дізналися чому

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Радники президента США Дональда Трампа кажуть, мовляв, він розчарований як диктатором РФ Володимиром Путіним, так і лідером України Володимиром Зеленським. Втім, особливу ворожість він виявляє саме до українського колеги.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на джерела.

За словами помічників Трамп, американський президент неодноразово називав Зеленського “поганим хлопцем”, який нібито підштовхує світ до ядерної війни. Втім, у розмовах з радниками він визнає, що спротив Зеленського є зрозумілим, адже воює проти ворога, “який, схоже, має намір і далі бомбити українські міста”.

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До “фюрера” Путіна лідер Сполучених Штатів переважно ставиться “з більшою пошаною”, хоч іноді висловлює розчарування. Автори The New York Times наголошую, раніше Трамп вважав, мовляв, його "дуже-дуже хороші стосунки" з російським диктатором допоможуть швидко завершити війну.

Втім, тепер очільник Білого дому на власному досвіді переконався, “наскільки обмеженим є важіль впливу США” - надто з урахуванням того, що він не хоче надавати Україні більше зброї та фінансування.

У статті наголошують, що Трамп розглядав можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але поки що утримується від цього. Він також відмовляється підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, який ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.

“Після того, як минулого місяця Трамп назвав Путіна "абсолютно божевільним", він змінив риторику, заявивши, що хоче дати російському диктатора два тижні, аби той продемонстрував ознаки прогресу”, - пишуть автори The New York Times.

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Нині ж Трамп каже, мовляв, хоче заручитися підтримкою Путіна в укладанні ядерної угоди з Іраном, бо “зрозумів, у цьому питанні ми маємо однакову позицію”.

Нагадаємо, 4 червня Дональд Трамп вкотре поговорив з “фюрером” Путіним. Президент США знову заявив, мовляв, «розмова була хорошою», але це «не та розмова, що призведе до миру».

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей діалог і дорікнув Трампу. Глава держави наголосив, що Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь «відповіді».

Зауважимо, раніше The Telegraph писало, що спецоперація “Павутина” збентежила і Путіна, і Трампа, який неодноразово заявляв, мовляв, Україна «не має карт у цій війні».

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Дата публікації 06:50, 28.05.25 Кількість переглядів 984 На попередження Путіну від Трампа, Кремль відповів погрозами!