Кім Чен Ин пообіцяв "беззастережно" підтримувати Росію у війні

Володимир Путін і Кім Чен Ин. / © Associated Press

Реклама

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв, що продовжуватиме “беззастережно” підтримуватиме Росію у війні проти України.

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Зауважимо, Кім зробив свою заяву під час зустрічі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу, яка відбулася у столиці Північної Кореї.

Реклама

З його слів, КНДР вітає зовнішню політику РФ з усіх ключових міжнародних питань, “включаючи українське питання”, і дотримуватиметься статей договору про стратегічне партнерство між країнами.

Зазначається, що політики серед іншого, обмінялись думками з приводу розвитку ситуації навколо “української кризи” - так Пхеньян називають війну в Україні. Зокрема, північнокорейський лідер побажав Москві перемоги “у справедливій і священній справі захисту свого національного суверенітету, територіальної цілісності та інтересів безпеки”.

Нагадаємо, лідер КНДР заявляв про "виправдану" участь країни у війні проти України. Мовляв, це є виявом суверенного права на підтримку «братнього народу».

Тим часом The New York Times пише про те, що Кім Чен Ин скористався потребою Росії в підтримці у війні проти України. Його нагородою стало стрімке оновлення армії, яка тепер загрожує хиткій рівновазі сил на Корейському півострові.

Реклама

Дата публікації 07:31, 28.05.25 Кількість переглядів 15 КНДР будує другий міст до Росії