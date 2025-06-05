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Кім Чен Ин пообіцяв "беззастережно" підтримувати Росію у війні
Кім на зустрічі із Шойгу пообіцяв дотримуватиметься статей договору про стратегічне партнерство між країнами.
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв, що продовжуватиме “беззастережно” підтримуватиме Росію у війні проти України.
Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.
Зауважимо, Кім зробив свою заяву під час зустрічі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу, яка відбулася у столиці Північної Кореї.
З його слів, КНДР вітає зовнішню політику РФ з усіх ключових міжнародних питань, “включаючи українське питання”, і дотримуватиметься статей договору про стратегічне партнерство між країнами.
Зазначається, що політики серед іншого, обмінялись думками з приводу розвитку ситуації навколо “української кризи” - так Пхеньян називають війну в Україні. Зокрема, північнокорейський лідер побажав Москві перемоги “у справедливій і священній справі захисту свого національного суверенітету, територіальної цілісності та інтересів безпеки”.
Нагадаємо, лідер КНДР заявляв про "виправдану" участь країни у війні проти України. Мовляв, це є виявом суверенного права на підтримку «братнього народу».
Тим часом The New York Times пише про те, що Кім Чен Ин скористався потребою Росії в підтримці у війні проти України. Його нагородою стало стрімке оновлення армії, яка тепер загрожує хиткій рівновазі сил на Корейському півострові.