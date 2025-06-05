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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

День ангела 5 червня: кого та як вітати з іменинами

5 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 5 червня, день ангела

Який сьогодні, 5 червня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 5 червня

5 червня 2025 року привітайте з іменинами Гаврила, Георгія, Ігоря, Костянтина, Леоніда, Марка, Михайла, Миколу, Петра, Федора.

Гаврило — давньоарамейське походження, означає “Бог — моя сила”. В дитинстві замкнутий у собі. В дорослому віці стає комунікабельним, прагне досягти фінансового добробуту.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві схильний жити у вигаданому світі. В дорослому віці стає гордовитим, мовчуном.

Ігор — давньоскандинавське коріння, тлумачиться як “той, хто оберігає ім’я Бога”. В дитинстві товариський, зважений. В дорослому віці стає працелюбним, відповідальним.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як “левиний”. В дитинстві відрізняється лідерськими якостями. В дорослому віці стає доброзичливим, легко сходить з людьми.

Марк — латинське коріння, тлумачиться як “молоток”. В дитинстві хоче бути кумиром. В дорослому віці стає впевненим у собі, кмітливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві цілеспрямований, ввічливий. В дорослому віці стає товариським, дружелюбним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, самостійним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає непоганим організатором, лідером.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий, вихований. В дорослому віці стає напористим, цілеспрямованим.

День ангела 5 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 5 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай святий покровитель завжди оберігає Вас від негараздів, надихає на добрі справи та зміцнює у вірі. Зичу добробуту, щирих людей поруч і світла на життєвій дорозі.

***

З Днем ангела, дорогий друже! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч — у хвилини радості й випробувань. Нехай він підказує правильні рішення, дарує мир у серці та сили для звершень.

***

З Днем ангела, рідна моя! Молюся, щоб твій ангел-хранитель ніколи не залишав тебе без захисту, щоб ти завжди відчувала любов, підтримку й благословення на кожному кроці. Обіймаю ніжно і дякую Богу за тебе.

***

У День ангела бажаю, щоб небо завжди було мирним над тобою, а серце — відкритим для радості. Хай твій небесний покровитель шепоче добрі слова у потрібні миті, береже душу від тривог і веде туди, де панують любов і гармонія.

***

Зі святом твого небесного захисника! Нехай у серці завжди буде тепло, у душі — спокій, а поруч — добрі люди. Бережи себе і будь щасливим!

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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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