Путін та Кім Чен Ин: хто кого використає у війні проти України

Путін та його товариш Кім Чен Ин / © Associated Press

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Кім Чен Ин скористався потребою Росії в підтримці у війні проти України. Його нагородою стало стрімке оновлення армії, яка тепер загрожує хиткій рівновазі сил на Корейському півострові.

Про це пише The New York Times.

Тривалий час загальноприйнятим було уявлення, що Північна Корея — знесилена міжнародними санкціями, стихійними лихами та пандемією коронавірусу — не здатна модернізувати свою застарілу армію радянського зразка через брак коштів, пального, запчастин і технологій.

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Але Кім Чен Ин після початку російського вторгнення до України три роки тому, він почав налагоджувати стосунки з Москвою, яка гостро потребувала і солдатів, і звичайного озброєння — як-от артилерійських снарядів. А Північна Корея мала вдосталь і того, й іншого.

У відповідь Москва відновила договір про взаємну оборону і співпрацю часів Холодної війни з Пхеньяном, постачаючи Північній Кореї не лише пальне та їжу, але й матеріали й технології для модернізації армії — про це заявляють південнокорейські чиновники та аналітики. Вони попереджають, що зростання військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, якщо його не стримати, може загрожувати військовій рівновазі довкола Корейського півострова.

На думку експертів, тепер Кім має більше можливостей дестабілізувати Східну Азію і впливу в переговорах — як із президентом Трампом, так і з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

«Північна Корея, схоже, входить у стратегічну золоту епоху», — сказав Ян Ук, експерт з питань північнокорейської армії з Інституту досліджень політики Асан у Сеулі.

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Альянс також вигідний і президентові Росії Владіміру Путіну. Протягом кількох місяців російські чиновники приховували той факт, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях із витіснення українських сил із Курської області на заході Росії.

Нагадаємо, Північна Корея ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Росією, який, крім іншого, передбачає взаємну військову допомогу.

Договір також передбачає співпрацю і в інших сферах. Північна Корея ще до підписання документа постачала Росії боєприпаси та військову техніку для використання у війні проти України. Росія, за даними західних розвідок, своєю чергою сприяє Північній Кореї як у постачаннях продовольства, так і в ракетній програмі.

Напередодні Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України є «законною» та «обгрунтованою», назвавши це виявом суверенного права на підтримку «братнього народу».

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