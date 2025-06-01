Путин и Ким Чен Ын: кто кого использует в войне против Украины

Путин и его товарищ Ким Чен Ын / © Associated Press

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Ким Чен Ын воспользовался потребностью России в поддержке в войне против Украины. Его наградой стало стремительное обновление армии, которая теперь угрожает шаткому равновесию сил на Корейском полуострове.

Об этом пишет The New York Times.

Долгое время общепринятым было представление, что Северная Корея, обессиленная международными санкциями, стихийными бедствиями и пандемией коронавируса, не способна модернизировать свою устаревшую армию советского образца из-за нехватки средств, горючего, запчастей и технологий.

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Но Ким Чен Ын после начала российского вторжения в Украину три года назад, начал налаживать отношения с Москвой, которая остро нуждалась и в солдатах, и в обычном вооружении — таких, как артиллерийские снаряды. А Северная Корея имела достаточно и того, и другого.

В ответ Москва возобновила договор о взаимной обороне и сотрудничестве времен «холодной войны» с Пхеньяном, снабжая Северную Корею не только горючим и едой, но и материалами и технологиями для модернизации армии — об этом заявляют южнокорейские чиновники и аналитики. Они предупреждают, что рост военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, если его не сдержать, может угрожать военному равновесию вокруг Корейского полуострова.

По мнению экспертов, теперь у Ким есть больше возможностей дестабилизировать Восточную Азию и влияния в переговорах — как с президентом Трампом, так и с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Северная Корея, похоже, входит в стратегическую золотую эпоху», — сказал Ян Ук, эксперт по северокорейской армии из Института исследований политики Асан в Сеуле.

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Альянс также выгоден и президенту России Владимиру Путину. В течение нескольких месяцев российские чиновники скрывали тот факт, что северокорейские войска участвовали в боевых действиях по вытеснению украинских сил из Курской области на западе России.

Напомним, Северная Корея ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией, который, помимо прочего, предусматривает взаимную военную помощь.

Договор также предполагает сотрудничество и в других областях. Северная Корея до подписания документа поставляла России боеприпасы и военную технику для использования в войне против Украины. Россия, по данным западных разведок, в свою очередь способствует Северной Корее как в поставках продовольствия, так и в ракетной программе.

Накануне Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в войне России против Украины является «законным» и «обоснованным», назвав это проявлением суверенного права в поддержку «братского народа».

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