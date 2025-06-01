Эксперты по долголетию рассказали, когда люди смогут жить до 1000 лет

К 2045 году люди смогут менять тела и не умирать / © Pixabay

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Ученые, футурологи и технологические инвесторы прогнозируют, что к 2050 году люди смогут жить до 1000 лет или даже стать полностью бессмертными. Это станет возможным благодаря биотехнологиям, искусственному интеллекту и цифровым решениям.

Об этом пишет Daily Mail.

В Кремниевой долине предприниматели, такие как Брайан Джонсон, придерживаются интенсивных режимов, например его плана «Blueprint», чтобы замедлить или даже обратить старение, а компании вроде Altos Labs уже тестируют методы, которые продлили жизнь мышам.

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Эксперты говорят, что мы стоим на пороге технологий, способных сделать бессмертие возможным — и даже называют конкретные годы, когда это может произойти.

Три выдающихся визионеры в этой погоне: футуролог доктор Иан Пирсон, работник Google Рэй Курцвейл и биомедицинский исследователь Обри де Грей.

Пирсон прогнозирует, что к 2050 году богачи смогут жить вечно благодаря загрузке сознания в компьютеры или андроидные тела.

Курцвейл верит, что уже к 2029 году искусственный интеллект сравняется с человеческим, что приведет к слиянию человека и машины и достижению бессмертия к 2045 году.

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Де Грей считает, что старение станет излечимой болезнью к 2050-му, позволяя людям жить до 1000 лет и более.

Эти прорывы — не только о более долгой жизни, а о полной трансформации самой сути человечности

2050: Бессмертие для элиты

К 2050 году самые богатые люди смогут достичь бессмертия благодаря передовым технологиям, утверждает футуролог доктор Иан Пирсон.

Он считает, что развитие вычислительной техники, генной инженерии и робототехники позволит людям жить вечно — в усовершенствованных телах или как цифровые сознания.

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«В 2050-м это будет доступно лишь богатым и знаменитым», — говорит Пирсон, добавляя, что со временем эти технологии подешевеют и станут доступными среднему классу уже в 2060-х годах.

Генная инженерия сможет омолаживать клетки, а интерфейсы мозг-компьютер позволят загружать сознание в виртуальную реальность или андроидные тела.

«Это позволит людям иметь несколько форм существования, или жить после биологической смерти», — объясняет Пирсон.

Он убежден, что любой, кто моложе 50 лет сегодня — имеет хорошие шансы дожить до момента, когда это станет доступным, а те, кому сейчас меньше 40 — почти наверняка получат доступ к бессмертию.

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2029: Начало эпохи человеко-машин

К 2029 году искусственный интеллект сравняется с человеческим, запустив эру слияния людей с машинами, считает футуролог и бывший инженер Google Рэй Курцвейл.

Курцвейл, который предсказал победу компьютеров в шахматах и появление смартфонов, называет 2045 год «Сингулярностью» — моментом, когда человеческий разум и искусственный интеллект объединятся.

Он верит, что в 2030-х годах человеческий мозг будет подключен к облаку (например, с помощью технологий вроде Neuralink от Илона Маска), что значительно расширит человеческое мышление.

«Вместо того, чтобы конкурировать с нами, ИИ станет нашим продолжением», — пишет Курцвейл в книге The Singularity Is Nearer (2024).

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К 2045 году, по его словам, люди смогут копировать свое сознание или переносить его в новые тела, напечатанные с помощью передовых технологий.

2050: Старение — болезнь, которую можно вылечить

Обри де Грей, ученый из Кембриджа с известной двухфутовой бородой, считает старение болезнью, которую можно вылечить.

Через свой фонд Longevity Escape Velocity Foundation он изучает методы восстановления клеток, которые могут позволить людям жить до 1000 лет. Он заявляет, что первый человек, который достигнет этого возрастного предела, уже родился.

Его подход — «интегративное омоложение» — использует комплексное лечение для устранения клеточных повреждений, таких как повреждение ДНК или скопление токсинов.

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Если медицинский прогресс не будет отставать от старения, мы сможем достичь «скорости бегства от старения» — когда продолжительность жизни будет расти быстрее, чем проходит время.

Другие эксперты, такие как доктор Эндрю Стил, автор книги Ageless, считают, что новые препараты, такие как сенолитики, помогут значительно улучшить здоровое старение — даже если не дадут полного бессмертия.

Сенолитики — это класс лекарств, которые уничтожают «зомби-клетки», вызывающие воспаление в организме.

«Мы уже достаточно хорошо понимаем процессы старения, чтобы начать вмешиваться», — говорит Стил.

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К 2050 году видение де Грея может превратить смерть от старения в редкое явление, открывая медицинский путь к вечной жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые реальные существа, такие как планарии, гидры и бессмертные медузы Turritopsis dohrnii, способны останавливать старение или даже поворачивать время вспять.