Путін показує середній палець: Зеленський дорікнув Трампу

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь «відповіді».

Про це глава держави написав у соцмереах після того, як Трамп повідомив про розмову з Путіним, в якій кремлівський диктатор пригрозив Україні новими ударами.

Зеленський нагадав, що від початку цього року, менш ніж за пів року, російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 «шахедів» та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних.

Реклама

Він наголосив, що Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати українців.

«Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь „відповіді“, — сказав Зеленський, натякаючи на сьогоднішню розмову Трампа з Путіним.

На думку Зеленського, кожним новим ударом Росія «показує середній палець усьому світові».

«Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну — велику ціну, і найвищу саме для агресора. Якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії. Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини», — пояснив глава держави.

Реклама

Він наголосив, що відсутність тиску РФ розцінює як мовчазний дозвіл на нові удари.

«І саме сьогодні, у День памʼяті українських дітей, загиблих через російську агресію, ми нагадуємо факти сильним світу цього. І якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив пропозицію Путіну припинити вогонь.

Своєю чергою диктатор Путін істерично відреагував і цинічно заявив, що «не веде переговорів з терористами».

Реклама