Путин показывает средний палец: Зеленский упрекнул Трампа

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы.

Об этом глава государства написал в соцмереах после того, как Трамп сообщил о разговоре с Путиным, в котором кремлевский диктатор пригрозил Украине новыми ударами.

Зеленский напомнил, что с начала этого года, менее чем за полгода, российская армия нанесла по Украине удары с применением почти 27 700 авиабомб, почти 11 200 «шахедов» и почти 9000 ударных беспилотников других типов, а также более 700 ракет, в том числе баллистических.

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Он подчеркнул, что Россия перестроила свое государственное, общественное и экономическое устройство ради возможности безнаказанно и массово убивать украинцев.

«Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы, — сказал Зеленский, намекая на сегодняшний разговор Трампа с Путиным.

По мнению Зеленского, каждым новым ударом Россия «показывает средний палец всему миру».

«Хотя это Россия должна искать мир. Это там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену — большую цену, и самую высокую именно для агрессора. Если мир слабо реагирует на угрозы Путина, то он это воспринимает как готовность мира закрыть глаза на его действия. Когда он не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления», — объяснил глава государства.

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Он отметил, что отсутствие давления РФ расценивает как молчаливое разрешение на новые удары.

«И именно сегодня, в День памяти украинских детей, погибших из-за российской агрессии, мы напоминаем факты сильным мира сего. И если сильные не останавливают Путина, значит они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не сочтет их сильными», — подытожил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский сделал предложение Путину прекратить огонь

В свою очередь, диктатор Путин истерически отреагировал и цинично заявил, что «не ведет переговоров с террористами».

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