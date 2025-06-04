Ермак обсудил с Рубио дальнейшие переговоры с Россией

Руководитель ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио / © Telegram / Андрей Ермак

Реклама

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Вашингтоне встретился с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие фотографии.

По словам Ермака, на этой встрече стороны обсудили ситуацию на передовой и насущную необходимость усиления поддержки противовоздушной обороны Украины.

Реклама

«Мы также обменялись мнениями относительно встреч с россиянами в Стамбуле, дальнейшего хода переговоров, будущего обмена пленными и важности возвращения всех заложников и детей, похищенных Россией», — сообщил руководитель ОП.

Ермак отметил, что во время переговоров с Рубио подчеркнул, что Украина сделала «все возможное для достижения мира» и готова к прекращению огня, но Россия отказывается.

«Вот почему необходимы дополнительные санкции», — добавил он.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне встретился также со спецпосланником Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Реклама