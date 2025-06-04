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Надя Дорофеева попала в больницу и показалась в палате под капельницей
У Нади Дорофеевой возникли проблемы со здоровьем. Артистка говорит, что "посыпалась".
Украинская певица Надя Дорофеева сообщила, что попала в больницу.
Артистка заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее. Исполнительница в Instagram-stories намекнула на проблемы со здоровьем. В частности, знаменитость опубликовала фото, которое, очевидно, сделано в больнице.
На снимке Надя Дорофеева лежала в палате. Артистка демонстрировала на камеру свою руку, к которой была присоединена система капельницы. В подробности певица вдаваться не стала. Исполнительница лишь коротко отметила, что "посыпалась".
"Посыпалась девочка", - коротко подписала свою фотографию из больницы Надя Дорофеева.
Напомним, недавно актриса Екатерина Вишневая откровенно рассказала о своих серьезных проблемах со здоровьем. Оказывается, уже на протяжении 14 лет артистка борется с тяжелым недугом. Знаменитость за это время перенесла три операции, а впереди ее ждет четвертая.