Ермак в Вашингтоне: чего ожидать от переговоров с американцами

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / © скриншот с видео

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Украинская делегация в США проведет ряд встреч с командой президента Дональда Трампа и представителями обеих партий, на которых будут обсуждаться оборонная поддержка, санкции против РФ и ряд других важных тем.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

«В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон. Также с нами команда Министерства обороны и Офиса», — уточнил он.

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Ермак также отметил, что делегация в ходе визита планирует продвигать важные для Украины вопросы.

«Наша повестка достаточно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности, законопроект сенатора (Линдси — ред.) Грэмма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее было подписано», — добавил он.

По словам руководителя Офиса президента, среди других тем — о вопросе возвращения Россией депортированных украинских детей, пропаганда россиян по вопросам церкви и т.д.

«Будет немало встреч с представителями обеих партий, поддерживающих Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как РФ затягивает время с прекращением огня и переговорами по войне», — подчеркнул Ермак.

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Напомним, 3 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отправился в Соединенные Штаты Америки.

Отметим, что в понедельник, 2 июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по экономическим и оборонным соглашениям. По его словам, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле.

Более того, Зеленский анонсировал встречи по этому вопросу.

«Будут ответные встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не буду раскрывать, в каком формате. Мы планируем это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса», — сказал президент.

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