Ермак срочно отправился в США —СМИ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак / © Getty Images

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Глава Офиса президента Андрей Ермак отправится в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

«Руководитель ОП Андрей Ермак летит в США», — сообщил источник.

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Напомним, что в понедельник, 2 июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по экономическим и оборонным соглашениям. По его словам, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле.

Более того, Зеленский анонсировал встречи по этому вопросу.

«Будут ответные встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не буду раскрывать, в каком формате. Мы планируем это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса», — сказал президент.