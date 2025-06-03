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Ермак срочно отправился в США —СМИ
Пункт назначения руководителя Офиса президента Андрея Ермака — Вашингтон, отмечают информированные источники.
Глава Офиса президента Андрей Ермак отправится в Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
«Руководитель ОП Андрей Ермак летит в США», — сообщил источник.
Напомним, что в понедельник, 2 июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по экономическим и оборонным соглашениям. По его словам, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле.
Более того, Зеленский анонсировал встречи по этому вопросу.
«Будут ответные встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не буду раскрывать, в каком формате. Мы планируем это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса», — сказал президент.