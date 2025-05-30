Сенатор США рассказал, как остановить Путина: подробности

Ричард Блюменталь / © Reuters

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Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что прекращение российской агрессии возможно только при условии предоставления надежных гарантий безопасности для Украины.

Об этом он сказал во время визита в Киев, передает корреспондент ТСН.

«Для нашей национальной безопасности важно остановить кровавое, жестокое наступление России, потому что Путин не остановится на Украине. Если его не остановить здесь, следующими могут стать Польша, Швеция или Финляндия», — подчеркнул сенатор на пресс-конференции в Киеве.

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Он подчеркнул, что любой план прекращения войны должен содержать пункт об обеспечении безопасности Украины.

Кроме того, Блюменталь отметил, что подавляющая часть военной техники, которую получает Украина, производится в США, что одновременно поддерживает американскую экономику и обеспечивает рабочие места американцам.

«Беспилотники — это волна будущего», — добавил он, отметив, что именно Украина является одним из лидеров в разработке БПЛА.

Сенатор также указал на мощный потенциал Украины в сфере сельского хозяйства и гражданского производства.

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Напомним, Блюменталь также заявил, что сенат Соединенных Штатов введет пошлины в размере 500% для всех покупающих нефть, газ или нефтехимию в Российской Федерации.

По его словам, введение такой болезненной для России санкции поддержали европейские союзники США, несмотря на то, что они продолжают импортировать определенную долю этой российской продукции.