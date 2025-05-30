Сенатор США розповів, як зупинити Путіна: подробиці

Річард Блюменталь / © Reuters

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Американський сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що припинення російської агресії можливе лише за умови надання надійних гарантій безпеки для України.

Про це він сказав під час візиту до Києва, передає кореспондент ТСН.

«Для нашої національної безпеки важливо зупинити кривавий, жорстокий наступ Росії, бо Путін не зупиниться на Україні. Якщо його не зупинити тут, наступними можуть стати Польща, Швеція чи Фінляндія», — наголосив сенатор на пресконференції у Києві.

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Він підкреслив, що будь-який план припинення війни має містити пункт про забезпечення безпеки України.

Крім того, Блюменталь зазначив, що переважна частина військової техніки, яку отримує Україна, виготовляється в США, що водночас підтримує американську економіку та забезпечує робочі місця американцям.

«Безпілотники — це хвиля майбутнього», — додав він, відзначивши, що саме Україна є одним з лідерів у розробці БпЛА.

Сенатор також звернув увагу на потужний потенціал України у сфері сільського господарства та цивільного виробництва.

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Нагадаємо, Блюменталь також заявив, що сенат Сполучених Штатів запровадить мита у розмірі 500% для всіх, хто купує нафту, газ чи нафтохімію у Російської Федерації.

За його словами запровадження такої болючої для Росії санкції підтримали європейські союзники США, попри те, що вони продовжують імпортувати певну частку цієї російської продукції.