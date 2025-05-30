Чи зустрінуться Зеленський і Путін у Стамбулі: що каже експерт

Зеленський та Путін / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів за участі Дональда Трампа як посередника, проте шанси на зустріч із Володимиром Путіним наразі дуже малі.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив політолог Віталій Портніков.

За словами Портнікова, Кремль офіційно не визнає легітимність Зеленського, вважаючи, що його повноваження давно вичерпані. Це унеможливлює прямі переговори між президентами України і Росії.

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«Зустрітися з Зеленським для Кремля — це визнати його легітимність, що є абсолютно неприпустимим для українського політичного керівництва», — пояснив експерт.

У Москві вважають, що навіть якщо Зеленський братиме участь у переговорах, всі документи мають підписувати інші особи. Росія наполягає на проведенні виборів в Україні перш ніж підписувати будь-які домовленості, що є політичною демагогією та порушенням міжнародного права.

Портніков підкреслює, що президент США Дональд Трамп не має реальних можливостей змусити Путіна зустрітися із Зеленським. Для Путіна особисті зустрічі з Трампом — це нагорода, а справжня «дорога до врегулювання» війни, на думку Портнікова, може пролягати через ліквідацію української суверенності.

Водночас Туреччина ініціює проведення широкої міжнародної конференції за участю Путіна, Зеленського, Трампа та Ердогана. Це дозволило б Кремлю отримати більший простір для маневру, але чи погодиться Путін на такий формат — поки що невідомо.

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Переговори України та РФ:

Нагадаємо, 28 травня глава МЗС Росії Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною 2 червня в Стамбулі.

При цьому, за словами Зеленського, Росія робить усе для того, щоб наступна російсько-українська зустріч у Стамбулі, закінчилася безрезультатно.

Лавров також додав, що Москва розробила меморандум, де викладена її позиція щодо «надійного подолання першопричин» цієї війни. Проте за словами речника МЗС України Георгія Тихого, росіяни бояться надсилати свій меморандум Києву, який, найімовірніше, наповнений нереалістичними ультиматумами. Москва побоюється показати, що саме вона гальмує мирний процес.

Невдовзі преcсекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде публічно говорити про свій «меморандум». Та уточнив, що деталі російського проєкту меморандуму щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуть.

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