Пєсков повідомив, чи опублікують деталі російського меморандуму

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Росія не буде публічно говорити про свій «меморандум».

Про це заявив преcсекретар Кремля Дмитро Пєсков.

«Москва розраховує, що російський та український проєкти меморандумів обговорюватимуться під час другого раунду переговорів у Стамбулі», — сказав він.

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Водночас Пєсков уточнив, що деталі російського проєкту меморандуму щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуть.

«Майбутнє європейської безпеки потрібно обговорювати з європейцями, але у Стамбулі будуть переговори саме між Росією та Україною», — додав він.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Росії про готовність подати так званий меморандум про припинення вогню під час другого раунду мирних переговорів 2 червня у Стамбулі.

«Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій „меморандум“ — після десяти днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам», — написав він.

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Аналітики вважають, що РФ приховує свій мирний меморандум від України, намагаючись у подальшому звинуватити Київ у блокуванні переговорів.