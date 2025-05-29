Україна чекає на "меморандум" РФ: експерт про можливі маніпуляції Москви

Кремль / © Associated Press

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Росія навмисне затягує передавання свого проєкту «меморандуму» з пропозиціями щодо мирного врегулювання, щоб оприлюднити його перед переговорами та перехопити інформаційну ініціативу.

Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович у коментарі YouTube-каналу «РБК-Україна».

«Я не здивуюся, що росіяни можуть утнути таку історію. Вони будуть ще трохи тягнути, а потім його викинуть у публічний простір за день, за два до зустрічі. Може бути й таке», — припустив він.

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Така маніпуляція, за його словами, можлива навіть попри попередні заяви речника російського президента Дмитра Пєскова про те, що умови «меморандуму» не будуть розголошуватися через ЗМІ.

На його думку, в разі неотримання документа від РФ Україна повинна публічно заявити про відмову від запланованої на 2 червня зустрічі у Стамбулі через відсутність предмету для обговорення.

Також він вважає, що українська сторона може озвучити дедлайн для отримання документа і звернутися до партнерів, зокрема до США.

«Можна й „передати привіт Трампу“, мовляв, Володя з Москви тебе любить, але навіть не може документ українцям передати», — іронічно додав політолог.

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Нагадаємо, після переговорів у Стамбулі Україна чекала на так званий «меморандум», в якому російська сторона повинна була описати своє бачення кроків до припинення вогню. Однак, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, станом на вечір 28 травня українська сторона не отримала від Москви жодного документа з пропозиціями. Натомість Київ свої пропозиції Кремлю передав.