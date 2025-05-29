Зеленський зробив заяву про меморандум РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона не передала так званий «меморандум» ні США, ні Україні, ні Туреччині, хоча обіцяла протилежне.

Про це йшлося у зверненні президента 29 травня.

«Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу», — сказав Зеленський.

Реклама

Він наголосив, що вкотре Кремль бреше світові.

«Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції — достатній тиск на Росію», — додав Зеленський.

Також президент України провів нараду з міністром оборони України Умєровим, міністром закордонних справ Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи.

«Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні», — додав він.

Реклама

Тривали і переговори української сторони з США та ЄС.

«Всім треба говорити чесно — всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском», — додав він.

Тим часом Росія розпочала нову фазу війни паралельно з планами щодо переговорів про мир. The New York Times написав про це раніше.

А 28 травня очільник російського МЗС Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною у Стамбулі. Він додав, що Москва розробила меморандум, де викладена її позиція щодо «надійного подолання першопричин» цієї війни.

Реклама

Читайте також