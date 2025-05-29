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Як КНДР сприяла російським атакам на Україну — звіт ООН
Північна Корея сприяла російським атакам на Україну, стверджує моніторингова група ООН.
Північна Корея допомогла Росії посилити ракетні атаки на критично важливу цивільну інфраструктуру України, бо поставила понад 20 000 контейнерів з боєприпасами.
Про це йдеться у звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій, до складу якої входять 11 членів ООН, передає Reuters.
Група, створена в жовтні минулого року для моніторингу санкцій ООН проти Північної Кореї після того, як Росія та Китай скасували роботу групи Ради Безпеки, також заявила, що Москва допомогла КНДР покращити характеристики ракет у відповідь, надаючи свої розробки.
Зазначається, що в рамках військової співпраці між двома країнами, що є порушенням санкцій ООН, російськими вантажними суднами було доставлено з Північної Кореї до Росії дев’ять мільйонів артилерійських та ракетних боєприпасів.
«Принаймні в найближчому майбутньому Північна Корея та Росія мають намір продовжувати та поглиблювати свою військову співпрацю всупереч відповідним резолюціям Ради Безпеки ООН», — йдеться у звіті групи.
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