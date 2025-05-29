Російський і північнокорейський диктатори / © Associated Press

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Північна Корея допомогла Росії посилити ракетні атаки на критично важливу цивільну інфраструктуру України, бо поставила понад 20 000 контейнерів з боєприпасами.

Про це йдеться у звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій, до складу якої входять 11 членів ООН, передає Reuters.

Група, створена в жовтні минулого року для моніторингу санкцій ООН проти Північної Кореї після того, як Росія та Китай скасували роботу групи Ради Безпеки, також заявила, що Москва допомогла КНДР покращити характеристики ракет у відповідь, надаючи свої розробки.

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Зазначається, що в рамках військової співпраці між двома країнами, що є порушенням санкцій ООН, російськими вантажними суднами було доставлено з Північної Кореї до Росії дев’ять мільйонів артилерійських та ракетних боєприпасів.

«Принаймні в найближчому майбутньому Північна Корея та Росія мають намір продовжувати та поглиблювати свою військову співпрацю всупереч відповідним резолюціям Ради Безпеки ООН», — йдеться у звіті групи.

Раніше ми писали, чи віддала Україна захоплених на Курщині північнокорейців.