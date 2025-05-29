Зеленский сделал заявление о меморандуме РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона не передала так называемый «меморандум» ни США, ни Украине, ни Турции, хотя обещала обратное.

Об этом говорилось в обращении президента 29 мая.

«Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украину не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции, как стране, принимавшей первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали совершенно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампа», — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что в очередной раз Кремль лжет миру.

«Очередной русский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции — достаточное давление на Россию», — добавил Зеленский.

Также президент Украины провел совещание с министром обороны Украины Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и руководителем Офиса Ермаком по дипломатической работе.

«Фактически каждый день координируемся с нашими партнерами и готовим встречи еще на этой неделе», — добавил он.

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Продолжались и переговоры украинской стороны с США и ЕС.

«Всем нужно говорить честно — всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, еще пытающиеся влиять на Москву словом, а не давлением», — добавил он.

Между тем , Россия начала новую фазу войны параллельно с планами по переговорам о мире. The New York Times написал об этом раньше.

А 28 мая глава российского МИДа Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. Он добавил, что Москва разработала меморандум, где изложена ее позиция по «надежному преодолению первопричин» этой войны.

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