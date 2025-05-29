Украина ждет "меморандум" РФ: эксперт о возможных манипуляциях Москвы

Кремль / © Associated Press

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Россия умышленно затягивает передачу своего проекта «меморандума» с предложениями по мирному урегулированию, чтобы обнародовать его перед переговорами и перехватить информационную инициативу.

Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина

«Я не удивлюсь, что россияне могут провернуть такую историю. Они будут еще немного тянуть, а потом его выбросят в публичное пространство за день, за два, за встречи. Может быть и такое», — предположил он.

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Такая манипуляция, по его словам, возможна даже несмотря на предыдущие заявления спикера российского президента Дмитрия Пескова о том, что условия меморандума не будут разглашаться через СМИ.

По его мнению, в случае не получения документа от РФ Украина должна публично заявить об отказе от запланированной на 2 июня встречи в Стамбуле из-за отсутствия предмета для обсуждения.

Также он считает, что украинская сторона может озвучить дедлайн для получения документа и обратиться к партнерам, в частности к США.

«Можно и „передать привет Трампу“, мол, Володя из Москвы тебя любит, но даже не может документ украинцам передать», — иронично добавил политолог.

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Напомним, после переговоров в Стамбуле Украина ждала так называемый «меморандум», в котором российская сторона должна была описать свое видение шагов к прекращению огня. Однако, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, по состоянию на вечер 28 мая украинская сторона не получила от Москвы ни одного документа с предложениями. Зато Киев свои предложения Кремлю передал.