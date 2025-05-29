Розмова Рубіо і Лаврова: стало відомо, про що говорили

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо поговорив із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і закликав до конструктивного діалогу з Україною.

«Держсекретар підтвердив заклик президента Дональда Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення війни», — йдеться в повідомленні прессекретаря Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Водночас, у Лаврова повідомили, що той говорив з Рубіо про підготовку «конкретних пропозицій» для нового раунду прямих переговорів з Україною.

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Як йдеться у заяві на сайті російського МЗС, Лавров розповів Рубіо про «підготовку російською стороною конкретних пропозицій для наступного раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі».

Що передувало

Телефонна розмова із Вашингтоном відбулася після того, як Лавров оголосив, що 2 червня відбудеться другий раунд прямих російсько-українських переговорів.

Перед тим речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія та Україна 16 травня у Стамбулі домовилися безпосередньо обмінятися документами з баченням врегулювання та обговорити їх на наступному раунді переговорів.

«Домовленостей про посередництво США чи інших країн в обміні проєктами меморандуму РФ і Україна не мали», — зазначила вона.

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Невдовзі після цього шефові Захарової все таки довелося прозвітувати перед держсекретарем США Марко Рубіо про пропозиції, які готує Росія.

Нагадаємо, після переговорів у Стамбулі Україна чекала на так званий «меморандум», в якому російська сторона повинна була описати своє бачення кроків до припинення вогню. Однак, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, станом на вечір 28 травня українська сторона не отримала від Москви жодного документа з пропозиціями. Натомість Київ свої пропозиції Кремлю передав.