- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1227
- Час на прочитання
- 1 хв
Хто не пройшов повторну ВЛК, ризикує автоматично стати придатним — нардепка
Депутатка Ніна Южаніна попереджає про наслідки для тих, хто відкладає оновлення даних: дізнайтеся, чому важливо пройти ВЛК вчасно, щоб уникнути розшуку та проблем з мобілізацією.
Хто не пройшов повторну військово-лікарську комісію (ВЛК), ризикує автоматично стати придатним.
Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE.
Депутатка розповіла, що багато хто відкладає оновлення статусу на останній момент, а потім раптом виявляється, що вже є повістка, чи особа в розшуку, і тоді вже підтвердити стан здоров’я нереально.
Депутатка наголосила: треба терміново шукати спосіб донести це до українців. Інакше будуть наслідки для людей, які просто не оновили документи, і вони потраплять під мобілізацію.
Нагадаємо, військовозобов’язані чоловіки в Україні, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше їм загрожує штраф — від 17 тисяч гривень.
Раніше ми писали про нові правила мобілізації: що змінилося від 6 травня.