Повторна ВЛК

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Хто не пройшов повторну військово-лікарську комісію (ВЛК), ризикує автоматично стати придатним.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE.

Депутатка розповіла, що багато хто відкладає оновлення статусу на останній момент, а потім раптом виявляється, що вже є повістка, чи особа в розшуку, і тоді вже підтвердити стан здоров’я нереально.

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Депутатка наголосила: треба терміново шукати спосіб донести це до українців. Інакше будуть наслідки для людей, які просто не оновили документи, і вони потраплять під мобілізацію.

Нагадаємо, військовозобов’язані чоловіки в Україні, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше їм загрожує штраф — від 17 тисяч гривень.

Раніше ми писали про нові правила мобілізації: що змінилося від 6 травня.