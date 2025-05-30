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Кто не прошел повторную ВВК, рискует автоматически стать пригодным — нардепка
Депутат Нина Южанина предупреждает о последствиях для тех, кто откладывает обновление данных: узнайте, почему важно пройти ВВК вовремя, чтобы избежать розыска и проблем с мобилизацией.
Кто не прошел повторную военно-врачебную комиссию (ВВК), рискует автоматически стать пригодным.
Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE.
Депутат рассказала, что многие откладывают обновление статуса на последний момент, а затем вдруг оказывается, что уже есть повестка или личность в розыске, и тогда уже подтвердить состояние здоровья нереально.
Депутат подчеркнула: нужно срочно искать способ донести это до украинцев. Иначе будут последствия для людей, которые просто не обновили документы, и они попадут под мобилизацию.
Напомним, военнообязанные мужчины в Украине, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. Иначе им грозит штраф — от 17 тысяч гривен.
Ранее мы писали о новых правилах мобилизации: что изменилось с 6 мая.