Встретятся ли Зеленский и Путин в Стамбуле: что говорит эксперт

Зеленский и Путин / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с участием Дональда Трампа как посредника, однако шансы на встречу с Владимиром Путиным пока очень малы.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил политолог Виталий Портников.

По словам Портникова, Кремль официально не признает легитимность Зеленского, считая, что его полномочия давно исчерпаны. Это делает невозможным прямые переговоры между президентами Украины и России.

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«Встретиться с Зеленским для Кремля — это признать его легитимность, что абсолютно недопустимо для украинского политического руководства», — пояснил эксперт.

В Москве считают, что даже если Зеленский примет участие в переговорах, все документы должны подписывать другие лица. Россия настаивает на проведении выборов в Украине, прежде чем подписывать любые договоренности, являющиеся политической демагогией и нарушением международного права.

Портников подчеркивает, что у президента США Дональда Трампа нет реальных возможностей заставить Путина встретиться с Зеленским. Для Путина личные встречи с Трампом — это награда, а настоящая дорога к урегулированию войны, по мнению Портникова, может пролегать через ликвидацию украинской суверенности.

В то же время, Турция инициирует проведение широкой международной конференции с участием Путина, Зеленского, Трампа и Эрдогана. Это позволило бы Кремлю получить большее пространство для маневра, но согласится ли Путин на такой формат, пока неизвестно.

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Переговоры Украины и РФ:

Напомним, 28 мая глава МИД России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле.

При этом, по словам Зеленского, Россия делает все для того, чтобы следующая российско-украинская встреча в Стамбуле закончилась безрезультатно.

Лавров также добавил, что Москва разработала меморандум, где изложена ее позиция по «надежному преодолению первопричин» этой войны. Однако по словам пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого, россияне боятся присылать свой меморандум Киеву, который, скорее всего, наполнен нереалистичными ультиматумами. Москва боится показать, что именно она тормозит мирный процесс.

Вскоре секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет публично говорить о своем «меморандуме». Но уточнил, что детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию не будут обнародованы.

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