Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / © Getty Images

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушить до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

«Керівник ОП Андрій Єрмак летить до США», — повідомило джерело.

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Нагадаємо, що у понеділок, 2 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо економічних та оборонних угод. За його словами, Україна хоче запропонувати Штатам угоди і про вільну торгівлю.

Ба більше, Зеленський анонсував зустрічі з цього питання.

«Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання», — сказав президент.