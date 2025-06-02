Генсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

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Европейские союзники с января задают два ключевых вопроса генсеку Альянса: США ли до сих пор преданы НАТО и планируют ли вывести войска из Европы. Ответ на первое — однозначно так, и президент Трамп неоднократно подтверждал это. присутствие американцев в Европе вместе с ядерным зонтиком останется незыблемым.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время саммита Бухарестской девятки и северных стран в Вильнюсе.

«От января мне задают два вопроса европейские союзники. Первое, Соединенные Штаты ли до сих пор отданы НАТО? Потому что это честно — выровнять наши расходы с американскими расходами. А второй вопрос — это то, что они могут вывести войска.

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И это, по словам генсека НАТО, логично, что в течение времени, когда мы будем наращивать свои возможности, Соединенные Штаты будут больше фокусироваться на Азии.

«Но в долгосрочной перспективе, я уверен, что будет серьезное, конвенциональное присутствие американцев в Европе. Вместе с ядерным зонтиком, который будет гарантировать нашу свободу, будет крепкое, серьезное, конвенциональное присутствие США в Европе. В этом нет сомнений», — подчеркнул Рютте.

Президент Зеленский со своей стороны сказал, что согласен со словами Марка Рютте.

Напомним, в руководстве НАТО пока не обсуждается требование России предоставить письменные гарантии о нерасширении блока на восток.

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