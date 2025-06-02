Саммит НАТО: Зеленский предупредил о риске ошибочного сигнала для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Предстоящий саммит НАТО может усилить европейскую безопасность или, если он пошлет неправильный сигнал, это лишь поощрит Путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Бухарестской девятки и северных стран в Вильнюсе.

«Ключ к длительному миру ясен — агрессор не должен получить никаких вознаграждений за войну. Путин должен получить ничего, что могло бы оправдать его злость. Любое вознаграждение покажет ему, что война приносит дивиденды», — подчеркнул он.

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Зеленский подчеркнул, что геополитические достижения для России столь же важны, как деньги или территории. Если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, где натовская инфраструктура может быть или не может быть, тогда российские аппетиты до войны будут только расти, отметил он.

«Нашей общей целью явлвется обратное — полностью завершить, покончить с российским голодом для агрессии. Украина вносит свой вклад, и я благодарен всем партнерам, которые делают их. Мы все должны действовать как одно единое евроатлантическое сообщество», — говорит президент.

Зеленский заявил, что саммит НАТО в июне является правильным местом и правильным временем для того, чтобы направить четкий месседж — Россия не получит ничего от этой войны.

«Прочные решения нужны. Решения для Европы, не для Путина. Мы все должны работать вместе, чтобы это действительно произошло. И это возможно», — резюмировал президент.

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Напомним, в руководстве НАТО пока не ведутся дискуссии по требованию России предоставить письменные гарантии о нерасширении блока на восток.