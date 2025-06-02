Чем вывести пятна от кофе: эффективные способы спасти любимую одежду

Пятно от кофе. / © Credits

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Пятна от кофе на одежде встречаются довольно часто. Сегодня существует много химических средств, которые помогут. Впрочем, вывести их можно с помощью эффективных подручных средств.

Как вывести пятно от кофе из одежды читайте в материале ТСН.ua.

Самое главное правило – действовать быстро. Свежие пятна, не успевшие въесть в волокна, вывести значительно легче, чем устаревшие.

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Как постирать кофе из белой одежды

Перекись водорода

Перекись водорода поможет, если загрязнение свежее. Нужно смочить пятно средством и оставить на 15 минут. Затем – просто постирать одежду с порошком в стиральной машине или вручную.

Сок лимона

Метод действенен для свежего пятна. Выдавите с четверти лимона сок на пятно и подождите 30 минут. Затем постирайте одежду в стиралке.

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Глицерин, соль и хозяйственное мыло

Этот способ поможет, если загрязнение появилось давно. Смочите пятно от кофе глицерином и присыпьте солью. Через 15 минут постирайте вещь в теплой воде с хозяйственным мылом.

Как постирать кофе из цветной одежды

Жидкость для мытья посуды

Средство поможет избавиться от кофейных пятен любой давности. Вспеньте гель в теплой воде, нанесите губкой на пятно. Оставьте средство на 20–30 минут. После этого стирайте с порошком в стиралке на нужном режиме.

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Хозяйственное мыло

Вспеньте в миске с теплой водой кусочек хозяйственного мыла, можно и жидкого. Смочите пятно теплой водой и распределите пену по загрязнению мягкой губкой. Оставьте на 30–40 минут. Затем постирайте одежду под проточной теплой водой и дополнительно - с порошком, но уже в стиральной машине.

Напомним, ранее мы писали о том, как вывести желтые пятна от пота из белой одежды.