Как размещать капсулы для стирки, чтобы избежать проблемы с их растворением

Куда помещается капсула в стиральной машине / © Фото из открытых источников

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Капсулы для стирки необходимо загружать непосредственно в барабан стиральной машины. Производители утверждают, что вы получите чистую одежду без пятен даже в прохладной воде, что поможет сэкономить.

Однако, следует помнить, что для предварительной стирки капсулы не подходят, а еще их совершенно невозможно использовать, если нужно заранее обработать пятно.

Как правильно пользоваться капсулами для стирки, чтобы получить действительно эффективный результат:

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не забывайте, что капсулу следует положить на дно барабана и только после этого загружать грязное белье;

температура для стирки устанавливается в соответствии с рекомендациями изготовителя капсул;

очень важно правильно рассчитать количество капсул на стирку : одного пакетика хватит на 7 кг одежды, а вот для 10 кг уже нужно 2 пакетика;

объем белья — это еще одна важная деталь: у вас должно оставаться до 10 см от верхнего слоя одежды до барабана.

Только в том случае, если вы все сделаете правильно, сможете действительно сэкономить и получить результат от стирки с капсулами.