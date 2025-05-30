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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Как размещать капсулы для стирки, чтобы избежать проблемы с их растворением

Вы можете значительно повысить эффективность стирки с помощью капсул. Их очень любят хозяйки, но у них есть один неприятный нюанс — они не всегда полностью растворяются.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Куда помещается капсула в стиральной машине

Куда помещается капсула в стиральной машине / © Фото из открытых источников

Капсулы для стирки необходимо загружать непосредственно в барабан стиральной машины. Производители утверждают, что вы получите чистую одежду без пятен даже в прохладной воде, что поможет сэкономить.

Однако, следует помнить, что для предварительной стирки капсулы не подходят, а еще их совершенно невозможно использовать, если нужно заранее обработать пятно.

Как правильно пользоваться капсулами для стирки, чтобы получить действительно эффективный результат:

  • не забывайте, что капсулу следует положить на дно барабана и только после этого загружать грязное белье;

  • температура для стирки устанавливается в соответствии с рекомендациями изготовителя капсул;

  • очень важно правильно рассчитать количество капсул на стирку: одного пакетика хватит на 7 кг одежды, а вот для 10 кг уже нужно 2 пакетика;

  • объем белья — это еще одна важная деталь: у вас должно оставаться до 10 см от верхнего слоя одежды до барабана.

Только в том случае, если вы все сделаете правильно, сможете действительно сэкономить и получить результат от стирки с капсулами.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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