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Как размещать капсулы для стирки, чтобы избежать проблемы с их растворением
Вы можете значительно повысить эффективность стирки с помощью капсул. Их очень любят хозяйки, но у них есть один неприятный нюанс — они не всегда полностью растворяются.
Капсулы для стирки необходимо загружать непосредственно в барабан стиральной машины. Производители утверждают, что вы получите чистую одежду без пятен даже в прохладной воде, что поможет сэкономить.
Однако, следует помнить, что для предварительной стирки капсулы не подходят, а еще их совершенно невозможно использовать, если нужно заранее обработать пятно.
Как правильно пользоваться капсулами для стирки, чтобы получить действительно эффективный результат:
не забывайте, что капсулу следует положить на дно барабана и только после этого загружать грязное белье;
температура для стирки устанавливается в соответствии с рекомендациями изготовителя капсул;
очень важно правильно рассчитать количество капсул на стирку: одного пакетика хватит на 7 кг одежды, а вот для 10 кг уже нужно 2 пакетика;
объем белья — это еще одна важная деталь: у вас должно оставаться до 10 см от верхнего слоя одежды до барабана.
Только в том случае, если вы все сделаете правильно, сможете действительно сэкономить и получить результат от стирки с капсулами.