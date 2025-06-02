Чим вивести плями від кави: ефективні способи врятувати улюблений одяг

Пляма від кави. / © Credits

Реклама

Плями від кави на одязі трапляються досить часто. Сьогодні існує багато хімічних засобів, які допоможуть. Втім, вивести їх можна за допомогою ефективних підручних засобів.

Як вивести пляму від кави з одягу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Найголовніше правило - діяти швидко. Свіжі плями, які не встигли в'їстись у волокна, вивести значно легше, ніж застарілі.

Реклама

Як випрати каву з білого одягу

Перекис водню

Перекис водню допоможе, якщо забруднення свіже. Потрібно намочити пляму засобом та залишити на 15 хвилин. Потім - просто випрати одяг з порошком у пральній машині або вручну.

Сік лимона

Метод дієвий для свіжої плями. Видавіть зі чверті лимона сік на пляму та зачекайте 30 хвилин. Потім виперіть одяг у пралці.

Реклама

Гліцерин, сіль та господарське мило

Цей спосіб допоможе, якщо забруднення з'явилося давно. Змочіть пляму від кави гліцерином і присипте сіллю. Через 15 хвилин виперіть річ у теплій воді з господарським милом.

Як випрати каву з кольорового одягу

Рідина для миття посуду

Засіб допоможе позбавитися кавових плям будь-якої давності. Спіньте гель у теплій воді, нанесіть суміш губкою на пляму. Залишіть засіб на 20-30 хвилин. Після цього виперіть з порошком у пралці на потрібному режимі.

Реклама

Господарське мило

Спіньте в мисці з теплою водою шматочок господарського мила, можна і рідкого. Змочіть пляму теплою водою і розподіліть піну по забруднення м'якою губкою. Залишіть на 30-40 хвилин. Потім виперіть одяг під проточною теплою водою та ще додатково - з порошком, але вже у пральній машині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вивести жовті плями від поту з білого одягу.