Саміт НАТО: Зеленський попередив про ризик помилкового сигналу для Путіна

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Майбутній саміт НАТО може посилити європейську безпеку, або, якщо ж він пошле неправильний сигнал, це лише заохотить Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Бухарестської дев’ятки» та північних країн у Вільнюсі.

«Ключ до тривалого миру зрозумілий — агресор не повинен отримати жодних винагород за війну. Путін повинен отримати нічого, що могло би виправдати його агресію. Будь-яка винагорода лише покаже йому, що війна приносить дивіденди», — наголосив він.

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Зеленський підкреслив, що геополітичні здобутки для Росії настільки ж важливі, як гроші чи території. Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, де натівська інфраструктура може чи не може бути, тоді російські апетити до війни тільки зростатимуть, зазначив він.

«Нашою спільною метою є зворотне — цілковито завершити, покінчити з російським голодом для агресії. Україна робить свій внесок, і я вдячний всім партнерам, які роблять їхній. Ми всі повинні діяти як одна єдина євроатлантична спільнота», — каже президент.

Зеленський заявив, що самміт НАТО у червні є правильним місцем та правильним часом для того, щоб надіслати чіткий меседж — Росія не отримає нічого від цієї війни.

«Міцні рішення потрібні. Рішення для Європи, не для Путіна. Ми всі повинні працювати разом, щоби це справді сталося. І це можливо», — резюмував президент.

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Нагадаємо, у керівництві НАТО наразі не ведуться дискусії щодо вимоги Росії надати письмові гарантії про нерозширення блоку на схід.