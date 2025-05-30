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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
2 хв

Чи є альтернатива НАТО: експерт назвав можливі безпекові формати для України

Україна вже має понад 20 безпекових угод з іншими державами, і в майбутньому може стати частиною нової військової коаліції.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапор України

Прапор України / © pixabay.com

Поки членство України в НАТО залишається складним і тривалим процесом, в експертному середовищі дедалі активніше обговорюють створення нових форматів безпекової співпраці.

Про це в ефірі телеканалу «Ми-Україна» розповів політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об’єднана Україна» Антон Кучухідзе.

За його словами, на сьогодні в України вже укладено понад 20 міжнародних безпекових і оборонних угод, що відкривають нові можливості захисту країни.

«Не треба забувати, що в нас більше, ніж з 20 країнами є договори про безпеку і оборону», — наголосив експерт.

Кучухідзе зазначив, що формується нова геополітична концепція, яку ще остаточно не зафіксовано, але вона поступово набирає обрисів. Йдеться про формат «коаліції охочих», вперше згаданий у березні, до якого потенційно можуть увійти країни від Канади до Туреччини.

«Ось вам альтернатива. Навіть якщо американці зупиняють військову допомогу», — заявив політолог, наголосивши, що низка європейських держав готова й надалі підтримувати Україну у військовому сенсі.

Кучухідзе також підкреслив, що й нині активно функціонує формат «Рамштайн», у рамках якого країни-союзники узгоджують військову допомогу Україні.

«Британці були ідеологами формату співпраці з Північною Європою. Були саміти Україна — Північна Європа — там теж ішлося про озброєння», — додав він.

За словами експерта, альтернативи НАТО справді існують: «Починаючи від безпекових угод, від геополітичних конструкцій і до реальної військової допомоги».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі. На заході буде присутній і президент США Дональд Трамп. Наразі немає інформації, чи на полях цього саміту можливо зустріч Зеленського з Трампом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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