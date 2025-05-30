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У небі над Черніговом з’явився гігантський смерч: відео
Велетенський вихор кружляв у хмарах над самим центром міста.
У п’ятницю, 30 травня, у небі над Черніговом з’явився велетенський смерч, який, на щастя, своїм «хвостом» не наблизився до землі.
Відео оприлюднили у місцевих телеграм-каналах.
Очевидці налякано коментували рідкісне природне явище, називаючи побачене торнадо.
Велетенський смерч кружляв у хмарах над самим центром міста.
Раніше синоптики прогнозували, що кількість смерчів і торнадо в Україні побільшає влітку. Судячи з відео, прогнози справджуються.
Фахівці пояснюють, що такий атмосферний вихор утворюється внаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас — холодної та теплої. Що більша контрастність повітряних мас, то більше ризиків для утворення таких атмосферних явищ.
Наприкінці квітня смерч спостерігали на Київщині — у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту.
Крім того, нещодавно маленький смерч помітили і в Дніпропетровській області. Хоча його сила була меншою, явище все одно привернуло увагу місцевих жителів.
Нагадаємо, нещодавно величезний пиловий смерч паралізував життя великого міста Манчестер в Британії.