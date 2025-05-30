У небі над Черніговом з’явився гігантський смерч: відео

Смерч над Черніговом 30 травня 2025 року / © скриншот з відео

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У п’ятницю, 30 травня, у небі над Черніговом з’явився велетенський смерч, який, на щастя, своїм «хвостом» не наблизився до землі.

Відео оприлюднили у місцевих телеграм-каналах.

Очевидці налякано коментували рідкісне природне явище, називаючи побачене торнадо.

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Велетенський смерч кружляв у хмарах над самим центром міста.

Дата публікації 16:11, 30.05.25 Кількість переглядів 22 У небі над Черніговом з’явився смерч

Раніше синоптики прогнозували, що кількість смерчів і торнадо в Україні побільшає влітку. Судячи з відео, прогнози справджуються.

Фахівці пояснюють, що такий атмосферний вихор утворюється внаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас — холодної та теплої. Що більша контрастність повітряних мас, то більше ризиків для утворення таких атмосферних явищ.

Наприкінці квітня смерч спостерігали на Київщині — у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту.

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Крім того, нещодавно маленький смерч помітили і в Дніпропетровській області. Хоча його сила була меншою, явище все одно привернуло увагу місцевих жителів.

Нагадаємо, нещодавно величезний пиловий смерч паралізував життя великого міста Манчестер в Британії.