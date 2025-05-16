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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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США начнут переговоры о выводе войск из Европы уже в этом году

США готовятся к выводу войск из Европы, но не планируют покидать альянс.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Штаб-квартира НАТО

США готовятся к переговорам о выводе своих войск из Европы / © Associated Press

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в пятницу, 16 мая, заявил, что Соединенные Штаты Америки начнут переговоры с европейскими союзниками о сокращении численности своих войск в Европе в конце этого года.

Об этом сообщает Reuters.

Уитакер отметил, что в Вашингтоне пока «ничего не решили» по вопросу вывода американских войск из Европы, но как только решение будет принято, США инициируют «переговоры в структуре НАТО».

«Это, безусловно, произойдет после саммита [саммит НАТО в Гааге в июне — ред.], где-то в конце года, мы собираемся начать эти переговоры… Все наши союзники готовы это сделать», — добавил он.

Выступая на конференции по безопасности в Эстонии, Уитакер заверил, что США хотят избежать пробелов в системе безопасности альянса, поэтому будут обсуждать все изменения численности войск с союзниками.

«США уже более 30 лет стремятся сократить численность контингента в Европе. Президент Трамп только что сказал: хватит, это произойдет, и произойдет сейчас и будет упорядочено. Мы не собираемся больше терпеть промедление в этой ситуации. Нам просто нужно проработать практические последствия», — уточнил Уитакер.

Он добавил, что США не планируют выходить из альянса.

«Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы и дальше будем большим другом и большим союзником», — подчеркнул посол.

Напомним, по мнению журналиста Виталия Портникова, у Путина появился шанс уничтожить НАТО. Россия может использовать слабую позицию США, чтобы начать вторжение на территорию Альянса.

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Дата публикации
Количество просмотров
1404
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