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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США розпочнуть переговори про виведення військ з Європи вже цього року

США готуються до виведення військ з Європи, але не планують залишати Альянс.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Штаб-квартира НАТО

США готуються до переговорів про виведення своїх військ з Європи / © Associated Press

Посол США при НАТО Метью Вітакер у п’ятницю, 16 травня, заявив, що Сполучені Штати Америки розпочнуть переговори з європейськими союзниками щодо скорочення чисельності своїх військ у Європі наприкінці цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Вітакер зазначив, що у Вашингтоні наразі «нічого не вирішили» з питання виведення американських військ з Європи, але щойно рішення буде ухвалено, США ініціюють «переговори у структурі НАТО».

«Це, безумовно, відбудеться після саміту [саміт НАТО в Гаазі в червні — ред.], десь наприкінці року, ми збираємося розпочати ці переговори… Всі наші союзники готові це зробити», — додав він.

Виступаючи на конференції з безпеки в Естонії, Вітакер запевнив, що США хочуть уникнути прогалин у системі безпеки Альянсу, тому обговорюватимуть усі зміни чисельності військ із союзниками.

«США вже понад 30 років прагнуть скоротити чисельність контингенту в Європі. Президент Трамп щойно сказав: досить, це станеться, і станеться зараз і буде впорядковано. Ми не збираємося більше терпіти зволікання у цій ситуації. Нам просто потрібно опрацювати практичні наслідки», — уточнив Вітакер.

Він додав, що США не планують виходити з Альянсу.

«Сполучені Штати залишаться в цьому Альянсі, і ми й надалі будемо великим другом і великим союзником», — наголосив посол.

Нагадаємо, на думку журналіста Віталія Портникова, у Путіна з’явився шанс знищити НАТО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1404
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