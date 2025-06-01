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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Знали ли в США об атаке Украины по России: что говорят в Белом доме

Впервые украинские беспилотники были зафиксированы в такой глубине РФ.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Белый дом

Белый дом / © Associated Press

Украина провела масштабную операцию с использованием беспилотников в глубине территории России, поразив более 40 военных бомбардировщиков, в том числе на базе «Белая» в Иркутской области — более чем в 2 500 км от границы.

Об этом пишет CBS news со ссылкой на Associated Press и источник в украинских спецслужбах.

По словам источника, подготовка к операции длилась более полутора лет и лично координировалась президентом Владимиром Зеленским.

«Это была сверхсложная логистическая операция. Дроны доставлялись в контейнерах на грузовиках и запускались с территории самой России», — заявил собеседник.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил факт инцидента, но заверил, что угрозы для мирного населения не было.

Хотя представители Белого дома отказались комментировать атаку, источники в администрации сообщили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о ее предстоящей атаке.

Атака стала ответом на недавний удар РФ по украинскому военному полигону, в результате которого погибли по меньшей мере 12 военнослужащих. По данным Воздушных сил ВСУ, только за сутки Россия запустила 472 дрона — это наибольшее количество за весь период полномасштабной войны.

Кроме того, Россия выпустила не менее 7 ракет по украинским объектам. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На фоне атак в РФ также произошли масштабные инциденты на железной дороге. В Брянской области в результате взрыва упал мост прямо на пассажирский поезд — погибли семь человек, среди них машинист. В Курской области обрушился еще один мост — второй поезд сошел с рельсов. Причины взрывов не уточняются.

Однако уже завтра, 2 июня, новый раунд переговоров со стороной РФ. В Стамбул отправляется украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Среди приоритетов — «полное и безусловное прекращение огня», обмен пленными и возвращение похищенных детей.

«Мы делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наш народ», — заявил глава государства.

Напомним, 1 июня Украина нанесла масштабный удар по стратегическим военным объектам в глубоком тылу России. Для этого были применены беспилотники, которые запускались непосредственно из грузовиков, припаркованных вблизи автозаправочных станций.

В рамках специальной операции СБУ с кодовым названием «Паутина» было уничтожено более 40 вражеских бомбардировщиков на четырех авиабазах РФ.

Российское Министерство обороны подтвердило факт атак, признав, что на нескольких военных аэродромах произошло возгорание отдельных единиц авиатехники.

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