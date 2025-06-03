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Сколько ракет осталось в России: ГУР озвучило актуальные запасы Кремля
Такие сведения требуют от Украины усиления ПВО и активной подготовки к вероятному повторению ударов по критической инфраструктуре.
Россия все еще имеет значительные запасы ракет и может нанести новую масштабную атаку по территории Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины по запросу NV.
По данным The New York Times, США предполагают, что Москва готовит ответный удар на масштабную спецоперацию украинских спецслужб — «Паутина», которая привела к выведению из строя примерно 34% стратегической авиации РФ.
Хотя американская разведка не имеет точной информации о целях возможного удара, официальные лица считают, что Россия может ударить дронами по объектам гражданской инфраструктуры, энергетическим системам или прибегнуть к запуску новых волн баллистических ракет средней дальности.
ГУР МО обнародовало ориентировочные запасы ракет, которые РФ располагала по состоянию на середину мая 2025 года:
Баллистических ракет Искандер-М — почти 600 единиц
Гиперзвуковых аэробалистических ракет Кинжал — более 100 единиц
Крылатых ракет Искандер-К — почти 300 единиц
Крылатых ракет Х-101 — более 300 единиц
Крылатых ракет Калибр — более 400 единиц
Крылатых ракет Х-22/32 — до 300 единиц
Ракет Оникс и гиперзвуковых Циркон — около 700 единиц
Северокорейских баллистических KN-23 — 60 единиц
Зенитных управляемых ракет к С-300/С-400 — около 11 тысяч
По оценкам аналитиков, такой арсенал позволяет РФ проводить дальнейшие массированные обстрелы, хотя интенсивность атак будет зависеть от производства и темпов пополнения запасов.
В разведке подчеркивают, что, несмотря на потери, Россия сохраняет потенциал для ракетного террора. Это требует от Украины усиления ПВО и активной подготовки к вероятному повторению ударов по критической инфраструктуре.
Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию в тылу России. Украинские дроны поразили цели на четырех российских аэродромах — Белая, Дягилево, Оленья и Иваново. В результате атаки было уничтожено 34% носителей крылатых ракет.