Сколько ракет осталось в России: ГУР озвучило актуальные запасы Кремля

Ракеты / © ТСН.ua

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Россия все еще имеет значительные запасы ракет и может нанести новую масштабную атаку по территории Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины по запросу NV.

По данным The New York Times, США предполагают, что Москва готовит ответный удар на масштабную спецоперацию украинских спецслужб — «Паутина», которая привела к выведению из строя примерно 34% стратегической авиации РФ.

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Хотя американская разведка не имеет точной информации о целях возможного удара, официальные лица считают, что Россия может ударить дронами по объектам гражданской инфраструктуры, энергетическим системам или прибегнуть к запуску новых волн баллистических ракет средней дальности.

ГУР МО обнародовало ориентировочные запасы ракет, которые РФ располагала по состоянию на середину мая 2025 года:

Баллистических ракет Искандер-М — почти 600 единиц

Гиперзвуковых аэробалистических ракет Кинжал — более 100 единиц

Крылатых ракет Искандер-К — почти 300 единиц

Крылатых ракет Х-101 — более 300 единиц

Крылатых ракет Калибр — более 400 единиц

Крылатых ракет Х-22/32 — до 300 единиц

Ракет Оникс и гиперзвуковых Циркон — около 700 единиц

Северокорейских баллистических KN-23 — 60 единиц

Зенитных управляемых ракет к С-300/С-400 — около 11 тысяч

По оценкам аналитиков, такой арсенал позволяет РФ проводить дальнейшие массированные обстрелы, хотя интенсивность атак будет зависеть от производства и темпов пополнения запасов.

В разведке подчеркивают, что, несмотря на потери, Россия сохраняет потенциал для ракетного террора. Это требует от Украины усиления ПВО и активной подготовки к вероятному повторению ударов по критической инфраструктуре.

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Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию в тылу России. Украинские дроны поразили цели на четырех российских аэродромах — Белая, Дягилево, Оленья и Иваново. В результате атаки было уничтожено 34% носителей крылатых ракет.