Єрмак обговорив із Рубіо подальші переговори з Росією

Керівник ОП Андрій Єрмак та держсекретар США Марко Рубіо / © Telegram / Андрій Єрмак

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся із державним секретарем США та виконувачем обов’язів радника з національної безпеки Марко Рубіо.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідні фотографії.

За словами Єрмака, на цій зустрічі сторони обговорили ситуацію на передовій та нагальну необхідність посилення підтримки протиповітряної оборони України.

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«Ми також обмінялися думками щодо зустрічей з росіянами у Стамбулі, подальшого перебігу переговорів, майбутнього обміну полоненими та важливості повернення всіх заручників та дітей, викрадених Росією», — повідомив керівник ОП.

Єрмак зазначив, що під час переговорів з Рубіо наголосив, що Україна зробила «все можливе для досягнення миру» та готова до припинення вогню, але Росія відмовляється.

«Ось чому необхідні додаткові санкції», — додав він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся також зі спецпосланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом.

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