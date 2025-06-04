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Єрмак обговорив із Рубіо подальші переговори з Росією
Керівник ОП зазначив, що Україна зробила «все можливе для досягнення миру».
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся із державним секретарем США та виконувачем обов’язів радника з національної безпеки Марко Рубіо.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідні фотографії.
За словами Єрмака, на цій зустрічі сторони обговорили ситуацію на передовій та нагальну необхідність посилення підтримки протиповітряної оборони України.
«Ми також обмінялися думками щодо зустрічей з росіянами у Стамбулі, подальшого перебігу переговорів, майбутнього обміну полоненими та важливості повернення всіх заручників та дітей, викрадених Росією», — повідомив керівник ОП.
Єрмак зазначив, що під час переговорів з Рубіо наголосив, що Україна зробила «все можливе для досягнення миру» та готова до припинення вогню, але Росія відмовляється.
«Ось чому необхідні додаткові санкції», — додав він.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся також зі спецпосланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом.