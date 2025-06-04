ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
1 хв

Єрмак обговорив із Рубіо подальші переговори з Росією

Керівник ОП зазначив, що Україна зробила «все можливе для досягнення миру».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Єрмак і Рубіо

Керівник ОП Андрій Єрмак та держсекретар США Марко Рубіо / © Telegram / Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся із державним секретарем США та виконувачем обов’язів радника з національної безпеки Марко Рубіо.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідні фотографії.

За словами Єрмака, на цій зустрічі сторони обговорили ситуацію на передовій та нагальну необхідність посилення підтримки протиповітряної оборони України.

«Ми також обмінялися думками щодо зустрічей з росіянами у Стамбулі, подальшого перебігу переговорів, майбутнього обміну полоненими та важливості повернення всіх заручників та дітей, викрадених Росією», — повідомив керівник ОП.

Єрмак зазначив, що під час переговорів з Рубіо наголосив, що Україна зробила «все можливе для досягнення миру» та готова до припинення вогню, але Росія відмовляється.

«Ось чому необхідні додаткові санкції», — додав він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся також зі спецпосланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie