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Ермак в Вашингтоне пригрозил России: что сказал
Ермак поехал в Вашингтон: обнимался с Келлогом и объяснял за «Паутину».
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал фото объятий со спецосленцем Трампа по Украине Китом Келлогом в Вашингтоне.
О чем говорилось на встрече с Келлогом, Ермак рассказал в соцсетях.
По его словам, на встрече стороны обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность ужесточения санкций против России и оборонную помощь Украине.
Также говорили о похищенных Россией детях. Руководитель ОП рассказал Келлогу о списках детей, которые передали российской стороне, и отметил важность возвращения маленьких украинцев на Родину.
Кроме того, он объяснил Келлогу, зачем Украина провела операцию «Паутина» по российской авиации.
«Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому следует положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, то мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал. Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу, обеим партиям за поддержку Украины», — подытожил Ермак.
Ранее Кит Келлог сказал, к чему должны быть готовы Украина и РФ на переговорах.