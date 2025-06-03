ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3917
Время на прочтение
1 мин

Ермак в Вашингтоне пригрозил России: что сказал

Ермак поехал в Вашингтон: обнимался с Келлогом и объяснял за «Паутину».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Андрей Ермак и Кит Келлог

Андрей Ермак и Кит Келлог / © Telegram / Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал фото объятий со спецосленцем Трампа по Украине Китом Келлогом в Вашингтоне.

О чем говорилось на встрече с Келлогом, Ермак рассказал в соцсетях.

По его словам, на встрече стороны обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность ужесточения санкций против России и оборонную помощь Украине.

Также говорили о похищенных Россией детях. Руководитель ОП рассказал Келлогу о списках детей, которые передали российской стороне, и отметил важность возвращения маленьких украинцев на Родину.

Кроме того, он объяснил Келлогу, зачем Украина провела операцию «Паутина» по российской авиации.

«Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому следует положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, то мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал. Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу, обеим партиям за поддержку Украины», — подытожил Ермак.

/ © Telegram / Андрей Ермак

© Telegram / Андрей Ермак

Ранее Кит Келлог сказал, к чему должны быть готовы Украина и РФ на переговорах.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie