Ермак в Вашингтоне пригрозил России: что сказал

Андрей Ермак и Кит Келлог / © Telegram / Андрей Ермак

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал фото объятий со спецосленцем Трампа по Украине Китом Келлогом в Вашингтоне.

О чем говорилось на встрече с Келлогом, Ермак рассказал в соцсетях.

По его словам, на встрече стороны обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность ужесточения санкций против России и оборонную помощь Украине.

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Также говорили о похищенных Россией детях. Руководитель ОП рассказал Келлогу о списках детей, которые передали российской стороне, и отметил важность возвращения маленьких украинцев на Родину.

Кроме того, он объяснил Келлогу, зачем Украина провела операцию «Паутина» по российской авиации.

«Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому следует положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, то мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал. Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу, обеим партиям за поддержку Украины», — подытожил Ермак.

© Telegram / Андрей Ермак

Ранее Кит Келлог сказал, к чему должны быть готовы Украина и РФ на переговорах.

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