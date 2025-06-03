Розыск ТЦК: что означает и какие последствия для военнообязанных

Многие военнообязанные могут попасть в розыск ТЦК

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Многие военнообязанные по определенным причинам могут оказаться в списке разыскиваемых Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Что означает понятие «розыск ТЦК» и какие последствия влечет такой статус — выяснял ТСН.ua.

Чем отличается «розыск ТЦК» от «розыска полиции»

Розыск ТЦК — это официальный статус, предоставляемый военнообязанным мужчинам, подлежащим мобилизации или призыву, но уклоняющимся от исполнения своих обязанностей.

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Об этом рассказали юристы компании INSEININ.

Важно понимать, что розыск ТЦК не является уголовным преследованием, а лишь административным механизмом, направленным на обеспечение явки в ТЦК и исполнение воинского долга. Однако этот статус существенно ограничивает права и возможности уклоняющихся от мобилизации мужчин и может привести к задержанию полицией и принудительной доставки в ТЦК.

Адвокат Ирина Прилипко разъяснила, что слово «розыск» применяется в рамках уголовного производства к лицу, которому сообщено о подозрении.

По словам правозащитницы, формально объявить человека в розыск можно только после возбуждения уголовного дела, предъявления подозрения и получения судебного решения. Если эти условия не выполнены, то термин «розыск» не имеет правовых оснований.

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«Если вы действительно находитесь в розыске по уголовному производству — об этом вы узнаете первыми. Отнюдь не на блокпосте, и отнюдь не от полицейского во время проверки документов», — подчеркнула юрист.

Основные основания для объявления в розыск

В условиях военного положения ТЦК ищут мужчин 25–60 лет, уклоняющихся от военного учета. Однако, по разъяснениям юристов, этот розыск не является уголовным преследованием — его цель лишь зафиксировать факт нарушения (ст. 210, 210-1 КУоАП) и наложить административный штраф.

Основными причинами для объявления в розыск военнообязанных являются:

неявка в ТЦК по вызову или в случае получения повестки;

уклонение от обновления военно-учетных данных;

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

нарушение административных норм, связанных с военным учетом (ст. 210, 210-1 КУоАП)

уклонение от мобилизации.

В ТЦК уточнили, что уклоняющихся могут объявить в розыск, когда человек получил повестку лично, но через три дня не явился.

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Однако, если военнообязанный попал в больницу по болезни или другим непредвиденным фактам, которые можно подтвердить документами и являются подтверждением, розыск не объявляется и откладывается.

«Если сообщение отправлено по почте, то также есть три дня. Человек должен получить сообщение, и только тогда начинается отсчет срока выполнения обязанности. Важно, что она должна лично получить повестку, а не кто-нибудь другой. Если речь не идет о законном представителе», — объяснил Сергей Монукало, начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП.

Также адвокат Евгений Филипец отметил, что к административной ответственности могут быть привлечены и за несообщение в ТЦК об изменении персональных данных. Речь идет о:

место жительства,

женитьбе,

завершение обучения в университете.

После фиксации нарушения ТЦК подает запрос в полицию для административного задержания. Задержанного доставляют в местный ТЦК, где оформляют протокол о правонарушениях и назначают штраф.

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В случае отсутствия законных оснований для отсрочки нарушителя могут отправить на военно-врачебную комиссию для дальнейшего рассмотрения вопроса о призыве.

Ограниченно пригодны без ВВК — под угрозой розыска

Военнообязанные, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года.

За нарушение этого срока, мужчины рискуют получить штраф (от 17 до 25,5 тысячи гривен) или попасть в розыск для принудительной доставки в ТЦК

Представитель министра обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что в случае уважительной причины (например, госпитализация), вам следует заранее сообщить ТЦК.

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Повторно пройти ВВК должны все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имевшие в военно-учетном документе такие статусы как «ограниченно годный к военной службе», «непригодный в мирное время, ограниченно годный в военное время».

По результатам медосмотра их статус сменяется «пригодным» или «непригодным».

В то же время Лазуткин отметил, что даже при наличии бронирования военнообязанные обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование. Это связано с тем, что со временем могут измениться обстоятельства — место работы, основания для отсрочки или состояние здоровья, которое требует повторной оценки.

Одновременно представитель Министерства обороны уточнил, что для лиц с инвалидностью требование прохождения повторной военно-врачебной комиссии не распространяется, поскольку их непригодность к военной службе является постоянной.

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В то же время народная депутат Нина Южанина подчеркнула, что те граждане, которые не прошли повторную военно-врачебную комиссию, рискуют автоматически стать пригодными.

Как проверить, объявлен вас в розыск

Чтобы проверить статус поиска, вы можете использовать несколько способов:

отправить официальный запрос в ТЦК (или позвонить по телефону);

обратиться в полицию;

лично посетить ТЦК;

проверить свой статус в приложении «Резерв+».

Как отмечает адвокат Юрий Айвазян, наиболее надежным способом является именно запрос в ТЦК.

В соответствующем заявлении вы должны указать:

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ваши персональные данные (ФИО, дата рождения, место регистрации);

четкая формулировка запроса: «Прошу предоставить информацию о наличии/отсутствии меня в списках лиц, объявленных в розыск ТЦК, и при наличии — указать основания»;

дата и подпись.

Также если вы уже объявлены в розыск, полиция может проверить ваш статус и предоставить соответствующую информацию.

Что делать, если вас объявили в розыск

Военнообязанные, находящиеся в розыске могут столкнуться с рядом ограничений:

при оформлении паспортных документов за границей;

у них возникнут проблемы с поступлением в учебные заведения;

они не могут быть забронированы по предприятию.

Также у таких лиц нет возможности перерегистрировать транспортные средства в сервисных центрах МВД или через приложение «Действие», а также сняться с регистрации места жительства.

В случае получения вами подтверждения объявления вас в розыск, адвокаты советуют, выяснить причину.

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Если соответствующее уведомление вы получили от полицейского, то, по словам адвоката Ирины Прилипко, вам следует требовать постановление суда об объявлении вас в розыск.

«Если полицейский этого не дает и не может объяснить ситуацию — он не имеет права даже к вам прикасаться», — отмечает Прилипко.

В случае незаконного задержания адвокат советует действовать решительно. Кроме того, по ее словам, без судебного постановления на задержание полицейские не имеют права применять к лицу принуждение или удерживать его.

Как сняться с розыска ТЦК

Для того чтобы вас сняли с розыска ТЦК, нужно закрыть административное дело или уплатить штраф за нарушение военного учета.

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После оплаты:

личность снимают с розыска;

удаляют отметку о нарушениях в «Резерв+».

В противном случае, по словам юристов, для снятия с розыска необходимо лично явиться в ТЦК после получения постановления об административном взыскании.

Отметка о розыске снимается оператором ТЦК, если подан запрос в полицию об отсутствии оснований для задержания военнообязанного.

Согласно законопроекту №12093, можно будет оформить все дистанционно — если нарушитель подаст заявление с признанием вины, протокол даже не будут составлять.

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Такое заявление будут принимать лично, по почте или через приложение «Резерв+». После ее рассмотрения ТЦК выносит решение о штрафе (минимум 17 тысяч гривен), который можно оплатить с 50-процентной скидкой, если успеть в течение 10 дней.

В общей сложности срок уплаты штрафа составляет 30 дней.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в Украине планируют разрешить бронировать мужчин без военного учета или находящихся в розыске или с неактуальными данными.

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