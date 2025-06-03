- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1979
- Время на прочтение
- 2 мин
Скандал в ТЦК и "белый билет": мобилизация в Житомире закончилась ссорой и суровым приговором
Мужчина и его мать устроили скандал в ТЦК, поскольку подсудимый отказывался ехать в учебный центр.
В Житомире к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.
По данным суда, житель Житомира в июне 2023 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что опоздал в ТЦК, потому что «проспал». Когда ему предлагали поехать в учебный центр и сообщили об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, мужчина и его мать вызвали полицию, потому что считали, что «им угрожают».
На суде мать уклониста заявила, что ее сын не может служить, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Она настаивала, что у мужчины есть «белый билет» и заявила, что это она вызвала полицию, поскольку ее сыну «угрожали уголовной ответственностью за уклонение от мобилизации». Также она требовала, чтобы военный ТЦК ехал на службу вместе с ее сыном.
Никаких медицинских документов, удостоверяющих заявления матери и ее сына суд не получил.
Военные ТЦК и полицейский на суде сообщили, что женщина в помещении ТЦК вела себя агрессивно, а ее сын отказался ехать в учебный центр.
«Военный предупреждал обвиняемого об уголовной ответственности за отказ от прибытия в пункт сбора. Обвиняемый вызвал полицию, потому что считал, что его незаконно заставляют служить. Военнослужащий военкомата вел разговор, что обвиняемому, по его просьбе, несколько раз 2-3 предоставлялась отсрочка и переносилось его прибытие по семейным обстоятельствам. А на этот раз уже не было оснований для предоставления отсрочки не было», — говорится в материалах суда.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации