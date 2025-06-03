Скандал в ТЦК и "белый билет": мобилизация в Житомире закончилась ссорой и суровым приговором

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации / © ТСН

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В Житомире к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.

По данным суда, житель Житомира в июне 2023 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что опоздал в ТЦК, потому что «проспал». Когда ему предлагали поехать в учебный центр и сообщили об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, мужчина и его мать вызвали полицию, потому что считали, что «им угрожают».

На суде мать уклониста заявила, что ее сын не может служить, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Она настаивала, что у мужчины есть «белый билет» и заявила, что это она вызвала полицию, поскольку ее сыну «угрожали уголовной ответственностью за уклонение от мобилизации». Также она требовала, чтобы военный ТЦК ехал на службу вместе с ее сыном.

Никаких медицинских документов, удостоверяющих заявления матери и ее сына суд не получил.

Военные ТЦК и полицейский на суде сообщили, что женщина в помещении ТЦК вела себя агрессивно, а ее сын отказался ехать в учебный центр.

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«Военный предупреждал обвиняемого об уголовной ответственности за отказ от прибытия в пункт сбора. Обвиняемый вызвал полицию, потому что считал, что его незаконно заставляют служить. Военнослужащий военкомата вел разговор, что обвиняемому, по его просьбе, несколько раз 2-3 предоставлялась отсрочка и переносилось его прибытие по семейным обстоятельствам. А на этот раз уже не было оснований для предоставления отсрочки не было», — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации