Розшук ТЦК: що означає та які наслідки для військовозобов’язаних

Багато військовозобов’язаних можуть потрапити у розшук ТЦК / © ТСН.ua

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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чимало військовозобовязаних за певних причин можуть опинитися у списку розшукуваних Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що означає поняття «розшук ТЦК» та які наслідки тягне за собою такий статус — з’ясовував ТСН.ua.

Чим відрізняється «розшук ТЦК» від «розшуку поліції»

Розшук ТЦК — це офіційний статус, який надається військовозобов’язаним чоловікам, що підлягають мобілізації або призову, але ухиляються від виконання своїх обов’язків.

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Про це розповіли юристи компанії INSEININ.

Важливо розуміти, що розшук ТЦК не є кримінальним переслідуванням, а лише адміністративним механізмом, що спрямований на забезпечення явки до ТЦК і виконання військового обов’язку. Однак цей статус суттєво обмежує права і можливості чоловіків, які ухиляються від мобілізації, і може призвести до затримання поліцією та примусової доставки до ТЦК.

Адвокатка Ірина Приліпко роз’яснила, що слово «розшук» застосовується в межах кримінального провадження до особи, якій повідомлено про підозру.

За словами правозахисниці, що формально оголосити людину в розшук можна тільки після порушення кримінальної справи, пред’явлення підозри та отримання судового рішення. Якщо ці умови не виконані, то термін «розшук» не має правових підстав.

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«Якщо ви дійсно перебуваєте в розшуку по кримінальному провадженню — про це ви дізнаєтесь першими. Аж ніяк не на блокпосту, і аж ніяк не від поліцейського під час перевірки документів», — підкреслила юристка.

Основні підстави для оголошення у розшук

В умовах воєнного стану ТЦК шукають чоловіків 25–60 років, які ухиляються від військового обліку. Однак, за роз’ясненнями юристів, цей розшук не є кримінальним переслідуванням — його мета лише зафіксувати факт порушення (ст. 210, 210-1 КУпАП) та накласти адміністративний штраф.

Основними причинами для оголошення у розшук військовозобов’язаних є:

неявка до ТЦК за викликом, або у разі отримання повістки;

ухилення від оновлення військово-облікових даних;

відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

порушення адміністративних норм, пов’язаних із військовим обліком (ст. 210, 210-1 КУпАП)

ухиляння від мобілізації.

У ТЦК уточнили, що ухилянтів можуть оголосити у розшук, коли людина отримала повістку особисто, але через три дні не з’явилася.

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Однак, якщо військовозобов’язаний потрапив в лікарню через хворобу або інші непередбачені факти, які можна підтвердити документами і є підтвердження, розшук не оголошується, і відтерміновується.

«Якщо повідомлення надіслане через пошту, то також є три дні. Людина повинна отримати повідомлення, і лише тоді починається відлік терміну для виконання обов’язку. Важливо, що вона повинна особисто отримати повістку, а не хтось інший. Якщо тільки не йдеться про законного представника», — пояснив Сергій Монукало, начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП.

Також адвокат Євген Филипець зауважив, що до адміністративної відповідальності можуть притягнути й за неповідомлення до ТЦК про зміну персональних даних. Йдеться про:

місце проживання,

одруження,

завершення навчання в університеті.

Після фіксації порушення ТЦК подає запит до поліції для адміністративного затримання особи. Затриманого доставляють до місцевого ТЦК, де оформляють протокол про правопорушення та призначають штраф.

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У разі відсутності законних підстав для відстрочки, порушника можуть відправити на військово-лікарську комісію для подальшого розгляду питання про призов.

Обмежено придатні без ВЛК — під загрозою розшуку

Військовозобов’язані, які раніше були визнані обмежено придатними, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року.

За порушення цього терміну, чоловіки ризикують отримати штраф (від 17 до 25,5 тисячі гривень) або потрапити у розшук для примусового доправлення до ТЦК

Речник міністра оборони України Дмитро Лазуткін зазначив, у разі поважної причини (наприклад, госпіталізація), вам слід заздалегідь повідомити ТЦК.

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Повторно пройти ВЛК мають усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які мали у військово-обліковому документі такі статуси як: «обмежено придатний до військової служби», «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

За результатом медогляду їхній статус зміниться на «придатний» або «непридатний».

Водночас Лазуткін зазначив, що навіть при наявності бронювання військовозобов’язані зобов’язані пройти повторний медичний огляд. Це пов’язано з тим, що з часом можуть змінитись обставини — місце роботи, підстави для відстрочки або стан здоров’я, який потребує повторної оцінки.

Одночасно представник Міністерства оборони уточнив, що для осіб з інвалідністю вимога проходження повторної військово-лікарської комісії не поширюється, оскільки їхня непридатність до військової служби є постійною.

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Водночас народна депутатка Ніна Южаніна наголосила, що ті громадяни, які не пройшли повторну військово-лікарську комісію, ризикують автоматично стати придатними.

Як перевірити, чи оголошено вас у розшук

Щоб перевірити статус розшуку ви можете використати кілька способів:

надіслати офіційний запит до ТЦК (або зателефонувати);

звернутися до поліції;

особисто відвідати ТЦК;

перевірити свій статус у застосунку «Резерв+».

Як зазначає адвокат Юрій Айвазян, найбільш надійним способом є саме запит до ТЦК.

У відповідній заяві ви маєте вказати:

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ваші персональні дані (ПІБ, дата народження, місце реєстрації).

чітке формулювання запиту: «Прошу надати інформацію щодо наявності/відсутності мене у списках осіб, оголошених у розшук ТЦК, та у разі наявності — вказати підстави»;

дату та підпис.

Також, якщо ви вже оголошені у розшук, поліція може перевірити ваш статус і надати відповідну інформацію.

Що робити, якщо вас оголосили в розшук

Військовозобов’язані, які перебувають у розшуку можуть зіткнутися із низкою обмежень:

при оформленні паспортних документів за кордоном;

у них виникнуть проблеми зі вступом до навчальних закладів;

вони не можуть бути заброньовані за підприємством.

Також такі особи не матимуть можливості перереєстровувати транспортні засоби у сервісних центрах МВС чи через додаток «Дія», а також знятися з реєстрації місця проживання.

У разі отримання вами підтвердження про оголошення вас у розшук, адвокати радять, з’ясувати причину.

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Якщо відповідне повідомлення ви отримали від поліцейського, то за словами адвокатки Ірини Приліпко, вам слід вимагати ухвалу суду про оголошення вас у розшук.

«Якщо поліцейський цього не надає і не може пояснити ситуацію — він не має права навіть до вас доторкатися», — зазначає Приліпко.

У разі незаконного затримання адвокатка радить діяти рішуче. Окрім того, за її словами, без судової ухвали на затримання поліцейські не мають права застосовувати до особи примус чи утримувати її.

Як знятися розшуку ТЦК

Для того, аби вас зняли із розшуку ТЦК потрібно закрити адміністративну справу або сплатити штраф за порушення військового обліку.

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Після оплати:

особу знімають з розшуку;

видаляють позначку про порушення в «Резерв+».

В іншому випадку, за словами юристів, для зняття з розшуку необхідно особисто з’явитися до ТЦК після отримання постанови про адміністративне стягнення.

Відмітка про розшук знімається оператором ТЦК, якщо подано запит до поліції про відсутність підстав для затримання військовозобов’язаного.

Згідно з законопроєктом №12093, можна буде оформити все дистанційно — якщо порушник подасть заяву з визнанням провини, протокол навіть не складатимуть.

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Таку заяву прийматимуть особисто, поштою чи через додаток «Резерв+». Після її розгляду ТЦК виносить рішення про штраф (мінімум 17 тисяч гривень), який можна сплатити з 50-відсотковою знижкою, якщо встигнути протягом 10 днів.

Загалом термін сплати штрафу становить 30 днів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що в Україні планують дозволити бронювати чоловіків без військового обліку, або які перебувають у розшуку чи з неактуальними даними.

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