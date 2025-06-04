Трамп после "эпопеи" с сообщением о Путине репостнул статью о санкциях

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Сегодня президент США Дональд Трамп опубликовал пост о своем разговоре с диктатором Путиным, в котором глава Кремля угрожал ударами по Украине. После этого поведение Трампа в соцсети TruthSocial было несколько странным.

Американский президент удалил и снова вернул пост о своем разговоре с Путиным. Текст сообщения был идентичен удаленному.

А затем Трамп репостнул статью The Washington Post о том, что Конгресс может оказать ему рычаги влияния для давления на Путина, приняв закон о новых санкциях против РФ.

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В издании отмечают, что этот закон нанесет удар по доходам Кремля, запретив операции с российскими банками в сфере энергетики.

«Это даст Трампу возможность эффективно вытеснять продажу российских энергоресурсов с мирового рынка, что приведет к разрушению российской экономики и лишит Путина средств для продолжения войны», — говорится в статье.

Напомним, что посольство США в Киеве снова предупреждает об угрозе нового российского обстрела.